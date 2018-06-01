В Україні змінили правила прийому до школи: спливли перші проблеми

Прийом з травня 2018 року першокласників до шкіл за місцем прописки створив справжній нелегальний ринок для бажаючих на цьому заробити, а також обмежує права дитини на отримання якісної освіти.

Таку думку в ефірі програми "Кворум" на ObozTV висловила народний депутат від БПП Ірина Суслова.

"Що створили цим наказом і що відбувається зараз. Зараз підписуються фіктивні договори оренди, які коштують від 300 до 500 доларів. На стовпах прямо, в інтернеті можна побачити оголошення, що зроблю прописку, офіційно, школа поруч така-то. Ми відкрили "чорний ринок". Будь ласка, підписуйте договори на 2-3 місяці. Наші попередження до Міністерства освіти були озвучені, але вони не були враховані", - наголосила нардеп.

За її словами, так званий новий порядок зарахування дітей до школи також іде врозріз із метою реформи.

"Гроші не пішли за дитиною. Не дитина з батьками вибирає собі школу, в якій навчатиметься і реалізовуватиме своє право на освіту. А гроші йдуть за РДА. Саме районні державні адміністрації роблять розклад цих шкіл і закріплюють за територією, яку обслуговують. Тепер РДА визначає, куди підуть гроші на освіту. Це в свою чергу позбавляє можливості конкурувати між школами", - зазначила Суслова.

Повний випуск програми "Кворум" дивіться в суботу 2 червня о 18:10.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні набув чинності новий порядок зарахування дітей до школи. Передбачено, що діти зараховуються в перший клас шкіл, закріплених для обслуговування місця їхнього проживання з урахуванням можливостей навчального закладу та нормативів наповнюваності класів.