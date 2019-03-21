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Приїхала з охороною: Людмилу Янукович засікли на могилі сина в Криму. Фото

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Колишню дружину президента-втікача Віктора Януковича Людмилу засікли 20 березня на Братському військово-меморіальному VIP-цвинтарі в Севастополі, де похований її син Віктор Янукович-молодший.

Відповідні знімки, зроблені в річницю смерті сина колишнього глави України, опублікували Крим. Реалії. За словами очевидців, жінка приїхала не сама.

За годину до її прибуття охоронці нібито оточили територію, зокрема могилу Януковича-молодшого.

Новини
Екс-соратники Януковича відмовилися їхати в Крим на річницю загибелі Віктора-молодшого
Людмила Янукович і Віктор Янукович-молодший

Людмила Янукович і Віктор Янукович-молодший

24 канал

Людмила Янукович

Людмила Янукович

Крим.Реаліі

Як повідомляють ЗМІ, після втечі її чоловіка, Янукович переїхала до Криму, де живе сама і намагається не потрапляти в об'єктиви камер. Колишній першій леді України належать кілька продовольчих магазинів на півострові. Проживає вона на морському узбережжі в Севастополі.

Нагадаємо, Янукович-молодший загинув 20 березня 2015 року на озері Байкал у Росії у віці 33 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була названа вартість місця на кладовищі, де похований Янукович-молодший. Його бюст із чорного мармуру знаходиться під цілодобовою охороною.

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Особи
Людмила ЯнуковичВіктор Янукович-молодшийВіктор Янукович
Місце
Україна
Тег
Янукович
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