Приїхала з охороною: Людмилу Янукович засікли на могилі сина в Криму. Фото

Колишню дружину президента-втікача Віктора Януковича Людмилу засікли 20 березня на Братському військово-меморіальному VIP-цвинтарі в Севастополі, де похований її син Віктор Янукович-молодший.

Відповідні знімки, зроблені в річницю смерті сина колишнього глави України, опублікували Крим. Реалії. За словами очевидців, жінка приїхала не сама.

За годину до її прибуття охоронці нібито оточили територію, зокрема могилу Януковича-молодшого.

Людмила Янукович і Віктор Янукович-молодший 24 канал

Людмила Янукович Крим.Реаліі

Як повідомляють ЗМІ, після втечі її чоловіка, Янукович переїхала до Криму, де живе сама і намагається не потрапляти в об'єктиви камер. Колишній першій леді України належать кілька продовольчих магазинів на півострові. Проживає вона на морському узбережжі в Севастополі.

Нагадаємо, Янукович-молодший загинув 20 березня 2015 року на озері Байкал у Росії у віці 33 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була названа вартість місця на кладовищі, де похований Янукович-молодший. Його бюст із чорного мармуру знаходиться під цілодобовою охороною.

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