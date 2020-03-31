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31 березня • оновлено в 15:01
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Приїдуть понад 11 тисяч осіб: Україна підготувалася до масштабної обсервації

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В Україні для громадян, що прибули з-за кордону, вже приготували 61 заклад для обсервації.

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Глава держави Володимир Зеленський підкреслив, що умови на об'єктах для обсервації мають бути комфортними для людей, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Всі пункти повинні бути перевірені, там повинні існувати необхідні умови для ізоляції та обов'язково – для комфортного проживання", – заявив він.

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко запевнив, що в готелі та санаторії вже надіслали окуляри, костюми та маски, що захистять осіб, які там перебуватимуть.

Тест на наявність вірусу робитиметься на 5-6 день після вильоту. В разі негативного результату людей відправлятимуть на самоізоляцію додому.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль додав, що збільшення оплати праці медиків, як і індексація пенсій, почнеться з квітня. Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко зазначив, що пасажиропотік знизився вдвічі, тож черг на кордоні вже немає.

Нарада в ОПУ

Нарада в ОПУ

офіс президента

Як писав OBOZREVATEL, МЗС України повідомив, що ще 11 015 українців виявили бажання повернутися в Україну після закриття кордонів через коронавірус.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Разумовская Лиза
Разумовская Лиза
А КОГДА ПРИЕХАЛ МИЛЛИОН СОВСЕМ НЕДАВНО --ВЫ О ЧЕМ ДУМАЛИ ГОСДЕЯТЕЛИ ХРЕНОВЫ ???
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Около ста тысяч выпустили в стране без карантина, а этих помещают в карантин, почему такая разница?
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Суспільство

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