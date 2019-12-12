Пригріє до +10: в Україні зміниться погода

В Україні у п'ятницю, 13 грудня, погода істотно не зміниться. Морозів не передбачається, а кількість опадів збільшиться лише на вихідних.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко. Вона додала, що найтепліше буде у Криму. Температура повітря тут досягне +10 градусів.

"Ті ж тумани, мряка десь, трохи опадів у Прикарпатті та у Криму, мляві флегматичні градуси. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах 0...+4 градусів, у Криму очікується +5...+10 градусів", – зазначила синоптикиня.

За словами Діденко, вітер може бути сильним.

"У Києві у п'ятницю буде так комфортно: хмарно, сиро, хоча і без опадів, максимальна денна температура повітря тільки 0...+1 градус", – підсумувала синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2020 року на Україну чекають непрості погодні умови. Так, синоптики прогнозують сильний мороз в окремих частинах країни.

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