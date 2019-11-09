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9 листопада • оновлено в 17:42
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/ Суспільство

"Прибули 300 бойовиків СС!" В "ЛНР" перелякалися через "наступ" України

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Пропагандистські ЗМІ "ЛНР" знову попалися на абсурдному фейку, написавши про нібито прибувших на Донбас 300 бойовиків СС.

Скріншот з відверто фейковою новиною опублікував Анатолій Штефан (Штірліц) в своєму Telegram-каналі. На знімку видно, що паблік "Новости Новоросии" публікує новину про бійців СС "Галичина".

"Під Станицю Луганську прибули 300 бойовиків батальйону СС "Галичина", — йдеться в абсурдній публікації.

"Прибули 300 бойовиків СС!" В "ЛНР" перелякалися через "наступ" України

"Підтверджую, все так і є... Пропагандисти ватрушек запалюють так, що від сміху сльози заважають писати...", — іронічно коментує Штефан.

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Нагадаємо, у районі населеного пункту Петрівське на Донбасі 9 листопада почалося розведення військ. Для фіксації розведення в селище прибули спостерігачі ОБСЄ. О 12.00 українська сторона і так звана "ДНР" випустили білі ракети в знак готовності до розведення у Петрівському. Пізніше сторони випустили зелені ракети.

ОБСЄ зафіксувала озброєння, які терористи "ДНР" вивели з позицій. Після цього, бойовики покинули Петрівське.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Или к примеру такую новость: "В городе Калуш Ивано-Франковской области торжественно открыли мемориальную доску в честь гауптштурмфюрера Дмитрия Палиева, одного из организаторов дивизии СС «Галичина»"
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Интересно а как Штирлиц прокомментирует торжественное перезахоронение бойцов дивизии СС Галичина летом этого года? С торжественными почестями, флагом ВСУ, салютом?
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Пукин сми: в Крыму из-за засухи пересохли реки. Обоз, неси сюда эту новость, над крысчанами поржем))
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