"Прибули 300 бойовиків СС!" В "ЛНР" перелякалися через "наступ" України

Пропагандистські ЗМІ "ЛНР" знову попалися на абсурдному фейку, написавши про нібито прибувших на Донбас 300 бойовиків СС.

Скріншот з відверто фейковою новиною опублікував Анатолій Штефан (Штірліц) в своєму Telegram-каналі. На знімку видно, що паблік "Новости Новоросии" публікує новину про бійців СС "Галичина".

"Під Станицю Луганську прибули 300 бойовиків батальйону СС "Галичина", — йдеться в абсурдній публікації.

"Підтверджую, все так і є... Пропагандисти ватрушек запалюють так, що від сміху сльози заважають писати...", — іронічно коментує Штефан.

Нагадаємо, у районі населеного пункту Петрівське на Донбасі 9 листопада почалося розведення військ. Для фіксації розведення в селище прибули спостерігачі ОБСЄ. О 12.00 українська сторона і так звана "ДНР" випустили білі ракети в знак готовності до розведення у Петрівському. Пізніше сторони випустили зелені ракети.

ОБСЄ зафіксувала озброєння, які терористи "ДНР" вивели з позицій. Після цього, бойовики покинули Петрівське.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо підтвердив, що розведення сил в районі Петрівського розпочнеться 8 листопада.

У відповідь на це ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив представникам СММ ОБСЄ про готовність почати розведення 9, а не 8 листопада. А також закликав українську сторону "проявити здоровий глузд" у цьому питанні.

Пізніше Пушилін заявив, що в разі появи української поліції і Нацгвардії в зоні розведення військ, також дзеркально і симетрично на цих територіях будуть присутні представники силових відомств "ДНР".

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