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9 травня • оновлено в 11:40
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Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтер Всі статті автора

При Порошенко такого не было: как власть борется с непослушными

3.1т
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С началом войны 14 года я жёстко критиковала власть, в частности Минобороны и президента Порошенко. Кто читает мои посты с того времени, хорошо помнят, что я была среди тех, кто не скупился в выражениях.

По госпиталю был трэш, я воевала за питание, за палаты, за дороги, за лекарства. Писала, постила фото из разных госпиталей, снимала видео столовых и условия для раненых. Доходило до жутких скандалов, слез и обид в отделениях с докторами и персоналом. Когда мимо меня проходил министр Полторак, я думала он испепелит меня взглядом)) Руководству госпиталей доставалось за каждый мой публичный пост, у начальства снимали зарплаты и ставили им доганы.

Я писала такие " поздравления" Порошенко, что любой бы поперхнулся. Нужно ли это было? Да! Потому что ничего не проходило зря, АП давила на Минобороны, а те присылали проверки и жестко наказывали. Не только я, многие волонтёры не молчали, тем самым меняя ситуацию в лучшую сторону.

К чему все это я. За все пять лет никто на меня сверху не давил, не пытался наказать и тем более, что-либо запретить за критику власти. Никто! Моё настроение стало меняться где-то в 17- 18 году, когда я поняла, что власть и волонтёры не воюют, напротив сотрудничают. Не все идеально, но тем не менее, поэтому на выборах поддержала Порошенко.

То что происходит сейчас, это жесть. Волонтёры враги, патриоты враги, о военных и войне вообще забыли. Прессуют не стесняясь. Закрытие счетов в Приват банке меня конечно ошарашило. Взывать к морали, терять время. У них нет никаких достоинств.

Только и слышно, как тех, кто критикует власть или не согласных, обыскивают, увольняют, заводят уголовные дела и преследуют. Сотни ботоферм ломают аккаунты непослушных, запускают вирусы и не дают нормально работать. Думаете Бога за бороду поймали?? Угу, сколько уже таких было и где они?? Это прямая дорога в Ростов, если конечно успеете. Здобули!

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Автор
Наталя Юсупова Наталя Юсупова
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Натальи Юсуповой
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Комментарии на сайте не модерированы
Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Просто надо понять, что власть "патриотов" и ахтивистов заканчивается и Украина потихоньку идет в сторону правового государства, где почитают закон и порядок, а не скачущих на майдане гомодрилов.
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