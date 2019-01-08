''Претензія на патріархат'': українці зробили прогноз про майбутнє ПЦУ

Більшість українців підтримують прагнення Православної церкви України стати патріархією.

Про це свідчать результати відповідного опитування на сайті OBOZREVATEL. Участь в інтерактиві взяли понад 19,4 тисяч осіб.

"ПЦУ поставила нову мету — стати патріархією: чи реально це?" — на таке питання пропонувалося відповісти.

Більше половини учасників (61%) заявили: "Україна доб'ється свого — Константинополь на нашому боці".

Другою за популярністю (20%) стала відповідь: "Рано про це думати, зараз проблем вистачає".

Ще 11% впевнені, що цей процес може затягнутися через те, що "РПЦ буде ставити палки в колеса".

Решта 8% відповіли: "Так, яка різниця? Головне, що Томос дали".

Нагадаємо, почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив: "Поки що нас визнали як митрополію, і ми з цим згодні. Хоча ми 25 років були патріархатом, але зараз погодилися на те, що ми — метрополія, але митрополія для всього православ'я. Ми маємо претензію на патріархат, тому що ми — велика церква.

У нас є надія, що Українську церкву з часом константинопольський Вселенський Патріарх визнає і патріархатом. Це — майбутнє, але це буде".

Також Філарет назвав умову для визнання ПЦУ патріархатом і висловився про МП в Україні.

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