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''Претензія на патріархат'': українці зробили прогноз про майбутнє ПЦУ

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Більшість українців підтримують прагнення Православної церкви України стати патріархією.

Про це свідчать результати відповідного опитування на сайті OBOZREVATEL. Участь в інтерактиві взяли понад 19,4 тисяч осіб.

"ПЦУ поставила нову мету — стати патріархією: чи реально це?" — на таке питання пропонувалося відповісти.

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Більше половини учасників (61%) заявили: "Україна доб'ється свого — Константинополь на нашому боці".

Другою за популярністю (20%) стала відповідь: "Рано про це думати, зараз проблем вистачає".

Ще 11% впевнені, що цей процес може затягнутися через те, що "РПЦ буде ставити палки в колеса".

Решта 8% відповіли: "Так, яка різниця? Головне, що Томос дали".

''Претензія на патріархат'': українці зробили прогноз про майбутнє ПЦУ

Нагадаємо, почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив: "Поки що нас визнали як митрополію, і ми з цим згодні. Хоча ми 25 років були патріархатом, але зараз погодилися на те, що ми — метрополія, але митрополія для всього православ'я. Ми маємо претензію на патріархат, тому що ми — велика церква.

У нас є надія, що Українську церкву з часом константинопольський Вселенський Патріарх визнає і патріархатом. Це — майбутнє, але це буде".

Також Філарет назвав умову для визнання ПЦУ патріархатом і висловився про МП в Україні.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Читайте всі новини по темі "опитування Обозревателя" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
опитування ОбозревателяНезалежність УПЦ
Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна
Теги
опросєдина церкваТомос
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Так есть же одна патриархия во главе с Филаретом-Денисенко, зачем щэ одна?
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Круглов Александр
Круглов Александр
раскольникам мало анафемы от РПЦ? им еще нужно аннулирование сомнительного томоса и анафема от Стамбульского папы Варфоломея?
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Круглов Александр, понимаешь, слабоумный, анафема от РПЦ им. И.В. Сталина это примерно как анафема от самого Сталина. Ну, или Гитлера. Иначе: от вас, тварей поганых, получить для порядочного человека анафему - это то же что подтверждение правильности и Богоугодности своего пути
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Как только 3-4 приходов от РПЦ перейдёт в ПЦУ можно и решать будет вопрос о Патриархии. Думаю, что такой показатель будет достигнут через пол годика.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Круглов Александр, как раз наш народ всё отлично понимает. Это единственный случай, когда ты сказал правильные слова. Чай наш народ не москальское тупорылое бараньё!
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Orlov Oleg, смешной чувырло. Сгинь, чувырло. Не интересно с тобой пререкаться
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