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Прессекретар прокуратури Харківщини під час Іловайського котла їздив на форум "путіністів" – журналіст

Борис Бондар
Борис Бондар
Суспільство
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Дмитро Чубенко нібито брав участь в пропутінському форумі на Селігері

Дмитро Чубенко нібито брав участь в пропутінському форумі на Селігері. ТК Media

Прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко нібито міг брати участь в серпні 2014 року у Всеросійському молодіжному форумі "Селігер" – відомому з'їзді молодих прихильників президента РФ Путіна.

Таку інформацію оприлюднив на своїй сторінці в Facebook головний редактор видання Newsroom Павло Федосенко. Він опублікував фотографію відповідного посвідчення.

На знімку зафіксовано посвідчення №7, видане Дмитру Чубенку як "депутату парламенту Селігеру 2014".

"Селігер – це форум юних путіністов в Росії. Август 2014 року – це оборона ДАП і початок Иловайскої трагедії. Дмитро Чубенко – це новий прессекретар обласної прокуратури. Селфі з Жириновським викладаємо – або вистачить цього?" – написав у своїй публікації Федосенко.

Журналіст опублікував фотографію посвідчення "депутата парламенту Селігеру 2014"

Журналіст опублікував фотографію посвідчення "депутата парламенту Селігеру 2014" (Facebook Павла Федосенка)

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Ілля Барабанов нагадав про візит українського політичного і громадського діяча Дмитра Корчинського в Росію на форум Селігер на запрошення путінського суспільно-політичного молодіжного руху "НАШІ".

УкраїнаХарків
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