Прессекретар прокуратури Харківщини під час Іловайського котла їздив на форум "путіністів" – журналіст

Дмитро Чубенко нібито брав участь в пропутінському форумі на Селігері. ТК Media

Прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко нібито міг брати участь в серпні 2014 року у Всеросійському молодіжному форумі "Селігер" – відомому з'їзді молодих прихильників президента РФ Путіна.

Таку інформацію оприлюднив на своїй сторінці в Facebook головний редактор видання Newsroom Павло Федосенко. Він опублікував фотографію відповідного посвідчення.

На знімку зафіксовано посвідчення №7, видане Дмитру Чубенку як "депутату парламенту Селігеру 2014".

"Селігер – це форум юних путіністов в Росії. Август 2014 року – це оборона ДАП і початок Иловайскої трагедії. Дмитро Чубенко – це новий прессекретар обласної прокуратури. Селфі з Жириновським викладаємо – або вистачить цього?" – написав у своїй публікації Федосенко.

Журналіст опублікував фотографію посвідчення "депутата парламенту Селігеру 2014" (Facebook Павла Федосенка)

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Ілля Барабанов нагадав про візит українського політичного і громадського діяча Дмитра Корчинського в Росію на форум Селігер на запрошення путінського суспільно-політичного молодіжного руху "НАШІ".