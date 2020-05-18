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18 травня • оновлено в 19:33
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Як працюватимуть дитячі садки після карантину: з'явився документ МОЗ

8.3т
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У зв'язку з пандемією COVID-19 для дитячих садків в Україні розроблено низку протиепідемічних рекомендацій: від температурного скринінгу для вихователів та дітей до заборони на м'які іграшки.

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Відповідне розпорядження в понеділок, 18 травня, підписав головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Текст документа опублікований на сайті Міністерства охорони здоров'я (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Наголосимо: проєкт затверджений для проведення громадського обговорення та обов'язкового характеру не носить.

Для дитячих садочків дали рекомендації роботи через коронавірус

Для дитячих садочків дали рекомендації роботи через коронавірус

Ілюстрація

Які правила можуть встановити в садках

Усім працівникам дошкільних установ варто вимірювати температуру перед початком роботи, а дітям – на вході до закладу та кожні 4 години. Відомості потрібно вносити в спеціальний журнал.

Дітей не пустять у садок, а співробітників – на роботу, якщо температура буде вище 37,2 градуса або присутні ознаки респіраторного захворювання.

Якщо підвищена температура тіла у дитини виявлена протягом дня, то малюка повинні ізолювати та проінформувати про це медичного працівника й батьків.

"Під час ізоляції важливо не допустити тривожних відчуттів у дитини і враховувати її психологічний стан", – підкреслюється в документі.

Під час прийому дитини вранці вихователь групи повинен перебувати поза будівлею садочка. Батьки або інші супроводжуючі – бути в масці, зокрема саморобній, або респіраторі. Очікування на території має бути обмежено.

Крім того, на вході в садок потрібно організувати місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками. Поверхні потрібно дезінфікувати не рідше ніж кожні 2 години й відразу після закінчення занять.

У документі наголошується, що всі протиепідемічні заходи, спрямовані на захист дітей, потрібно проводити в ігровій формі та з особистим прикладом працівників дитсадка.

На період карантину в дитячих садках рекомендується заборонити:

  • використання багаторазових тканинних рушників;

  • м'яких іграшок;

  • килимів із довгим ворсом;

  • перебування у вуличному взутті всередині приміщень;

  • проведення масових заходів за участю дітей із більш ніж однієї групи і в присутності відвідувачів.

Також рекомендується провітрювання приміщень протягом не менше 15 хвилин перед відкриттям і почергове провітрювання кімнат протягом дня. Працівникам – регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісних антисептиками не рідше, ніж раз на 2 години, і після відвідування громадських місць, відвідування туалету, прибирання, обслуговування і т. п.

При цьому осіб із групи ризику можуть тимчасово відсторонити від роботи. Йдеться про тих, хто досяг 60-річного віку і хто має хронічні захворювання, які пригнічують імунітет.

Як писав OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України планує дозволити роботу спортивних залів, фітнес-клубів і спортивних майданчиків, однак зі строгими обмеженнями.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
діти інфекція хвороба вірус Міністерство охорони здоров'я карантин дитячий садок правила
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