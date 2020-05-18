У зв'язку з пандемією COVID-19 для дитячих садків в Україні розроблено низку протиепідемічних рекомендацій: від температурного скринінгу для вихователів та дітей до заборони на м'які іграшки.

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Відповідне розпорядження в понеділок, 18 травня, підписав головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Текст документа опублікований на сайті Міністерства охорони здоров'я (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Наголосимо: проєкт затверджений для проведення громадського обговорення та обов'язкового характеру не носить.

Для дитячих садочків дали рекомендації роботи через коронавірус Ілюстрація

Які правила можуть встановити в садках

Усім працівникам дошкільних установ варто вимірювати температуру перед початком роботи, а дітям – на вході до закладу та кожні 4 години. Відомості потрібно вносити в спеціальний журнал.

Дітей не пустять у садок, а співробітників – на роботу, якщо температура буде вище 37,2 градуса або присутні ознаки респіраторного захворювання.

Якщо підвищена температура тіла у дитини виявлена протягом дня, то малюка повинні ізолювати та проінформувати про це медичного працівника й батьків.

"Під час ізоляції важливо не допустити тривожних відчуттів у дитини і враховувати її психологічний стан", – підкреслюється в документі.

Під час прийому дитини вранці вихователь групи повинен перебувати поза будівлею садочка. Батьки або інші супроводжуючі – бути в масці, зокрема саморобній, або респіраторі. Очікування на території має бути обмежено.

Крім того, на вході в садок потрібно організувати місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками. Поверхні потрібно дезінфікувати не рідше ніж кожні 2 години й відразу після закінчення занять.

У документі наголошується, що всі протиепідемічні заходи, спрямовані на захист дітей, потрібно проводити в ігровій формі та з особистим прикладом працівників дитсадка.

На період карантину в дитячих садках рекомендується заборонити:

використання багаторазових тканинних рушників;

м'яких іграшок;

килимів із довгим ворсом;

перебування у вуличному взутті всередині приміщень;

проведення масових заходів за участю дітей із більш ніж однієї групи і в присутності відвідувачів.

Також рекомендується провітрювання приміщень протягом не менше 15 хвилин перед відкриттям і почергове провітрювання кімнат протягом дня. Працівникам – регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісних антисептиками не рідше, ніж раз на 2 години, і після відвідування громадських місць, відвідування туалету, прибирання, обслуговування і т. п.

При цьому осіб із групи ризику можуть тимчасово відсторонити від роботи. Йдеться про тих, хто досяг 60-річного віку і хто має хронічні захворювання, які пригнічують імунітет.

Як писав OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України планує дозволити роботу спортивних залів, фітнес-клубів і спортивних майданчиків, однак зі строгими обмеженнями.

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