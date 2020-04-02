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2 квітня • оновлено в 14:29
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Працюють без вихідних: Україна запустила щоденні польоти в Китай по меддопомогу

1.6т
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У четвер, 2 квітня, в Китаї приземлився літак з України, який привезе захисні маски для населення. Тепер польоти до КНР будуть щоденними.

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Як повідомив в Facebook заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко, маски передадуть аптечним мережам.

"З сьогоднішнього дня наш повітряний міст працює в наступному режимі: як тільки один літак вилітає з Китаю – йому назустріч вилітає наступний з Києва. І так кожен день. Без перерв і вихідних", – розповів він.

Український літак в Китаї

Український літак в Китаї

Facebook Кирило Тимошенко

При цьому Тимошенко зазначив, що польоти для приватних аптечних мереж – оплачують самі мережі. Влада допомагають логістикою, дозволом на перельоти.

"Українські компанії працюють на повну в частині виробництва масок і інших засобів захисту. Але цього вкрай мало", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня в аеропорт "Бориспіль" прибув другий літак з Китаю із засобами захисту від вірусних інфекцій.

Раніше 23 березня літак ЗСУ Іл-76 доставив в аеропорт "Бориспіль" з Китаю партію тестів для виявлення коронавірусу

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Кирило Тимошенко
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Гапотченко Владимир
Гапотченко Владимир
Дешевле свое производство наладить, чем гонять самолет в Китай.
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