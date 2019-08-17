Пожежа в "Токіо Стар": стало відомо про героїчний вчинок одесита

Житель Одеси Віталій Донкоглов забрав до себе додому 20 осіб, які залишилися без даху над головою через пожежу в готелі "Токіо Стар".

У коментарі "Думській" чоловік розповів, що йому 45 років, він працює керуючим ОСББ, живе поруч з Водопровідною (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В день трагедії близько 4 години ранку герой повертався додому з дня народження друга. Коли він побачив пожежу, то не міг залишитися байдужим. Він забрав до себе в квартиру близько 20 осіб, в основному жінок і дітей. Кілька постраждалих досі знаходяться у нього вдома.

Віталій Донкоглов "Думська"

"Я нічого такого не зробив – людям потрібна була допомога, і я їм допоміг", – прокоментував Віталій свій вчинок, зазначивши, що йому не склало труднощів прихистити людей і пригостити їх чаєм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в ніч на 17 серпня в готелі "Токіо Стар" (власник – бізнесмен Вадим Чорний) спалахнула пожежа. В результаті загинули дев'ять осіб. На ситуацію відреагували президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Серед основних версій пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" поліція розглядає інсценування з метою приховування вбивства.

З'ясувалося, що на готель "Токіо Стар" в Одесі ще у 2015 році скаржилися через антисанітарію. Так, у зв'язку з трагедією в мережі згадали, що в закладі проводилася перевірка в рамках популярного шоу "Ревізор".

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