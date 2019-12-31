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1 січня • оновлено в 00:53
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"Миру нам усім!" Зеленський привітав українців із Новим роком: відеозвернення президента

13.4т
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Президент України Володимир Зеленський у ніч із 31 грудня на 1 січня привітав громадян країни з Новим роком-2020 та Різдвом.

Відеозвернення глави держави в новорічну ніч транслювалося українськими телеканалами (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Дуже часто при зверненні президента ми вимикаємо звук, щоб перейти до бутербродів з шпротами і олів'є. Сьогодні буде інакше", – почав звернення він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

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Головним посилом привітання було те, що всі українці різні, проте в цьому – сила нації та країни.

"У нашому паспорті не вказано – правильний або неправильний українець", – підкреслив президент.

За його словами, об'єднати всіх громадян має одне правило: "Навчитися жити разом, із повагою заради майбутнього нашої країни".

"У нашій історії чимало епізодів, які нас об’єднують. Та ми навчилися бути єдиною країною епізодично. У новому році нам треба бути єдиною країною кожного дня. Це має стати нашою національною ідеєю", – заявив Зеленський.

Наприкінці своєї промови український глава побажав співгромадянам у 2020 році поважати одне одного, бути здоровими, багатими і мати багато причин для посмішок. "Миру нам всім", – додав президент.

"Бажаю всім добре відпочити, виспатися, не переїсти і, звичайно, легкого і приємного запаморочення вранці", – зазначив він.

Цікаво, що в привітаннях також взяли участь відомі особистості з різних куточків України: спортсмени, культурні діячі та політики.

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Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, 31 грудня українські політики, зокрема спікер Ради Дмитро Разумков і глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, привітали співгромадян з новорічними святами. Вони записали святкові ролики.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новий рік
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
політика видео Новий Рік-2020
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Её Маё Виктор
Её Маё Виктор
Мебливанный Марк петю послушай что он говорил в том году вот точно стошнило
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Kv Vovik
Kv Vovik
Вот это обращение настоящего Президента а не коммунистического агента КГБ-ФСБ Порошенко, казнократа по генам как отец. Слава Украине!!! Героям Слава!!!
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Мебливанный Марк
Мебливанный Марк
Противно слушать. Трепло
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Kv Vovik
Kv Vovik
Мебливанный Марк, А ты что его член во рту у себя потрепал. Петух долблёный.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Мебливанный Марк, ну так не трепись, жыд пархатый.
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