"Миру нам усім!" Зеленський привітав українців із Новим роком: відеозвернення президента

Президент України Володимир Зеленський у ніч із 31 грудня на 1 січня привітав громадян країни з Новим роком-2020 та Різдвом.

Відеозвернення глави держави в новорічну ніч транслювалося українськими телеканалами (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Дуже часто при зверненні президента ми вимикаємо звук, щоб перейти до бутербродів з шпротами і олів'є. Сьогодні буде інакше", – почав звернення він.

Володимир Зеленський Скрін видео

Головним посилом привітання було те, що всі українці різні, проте в цьому – сила нації та країни.

"У нашому паспорті не вказано – правильний або неправильний українець", – підкреслив президент.

За його словами, об'єднати всіх громадян має одне правило: "Навчитися жити разом, із повагою заради майбутнього нашої країни".

"У нашій історії чимало епізодів, які нас об’єднують. Та ми навчилися бути єдиною країною епізодично. У новому році нам треба бути єдиною країною кожного дня. Це має стати нашою національною ідеєю", – заявив Зеленський.

Наприкінці своєї промови український глава побажав співгромадянам у 2020 році поважати одне одного, бути здоровими, багатими і мати багато причин для посмішок. "Миру нам всім", – додав президент.

"Бажаю всім добре відпочити, виспатися, не переїсти і, звичайно, легкого і приємного запаморочення вранці", – зазначив він.

Цікаво, що в привітаннях також взяли участь відомі особистості з різних куточків України: спортсмени, культурні діячі та політики.

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Нагадаємо:

У новорічну ніч-2019 Володимир Зеленський вже звертався з телеекранів до українців.

Тоді він оголосив, що балотуватиметься на виборах президента країни навесні 2019 року, на яких згодом здобув перемогу.

При цьому промова Зеленського "змістила" початок звернення тодішнього президента Петра Порошенка, що викликало бурхливе обговорення.

Телеканалу 1+1, який транслював відео із Зеленським, довелося пояснювати своє рішення.

Як писав OBOZREVATEL, 31 грудня українські політики, зокрема спікер Ради Дмитро Разумков і глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, привітали співгромадян з новорічними святами. Вони записали святкові ролики.

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