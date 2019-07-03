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"Обурюйся в Пакистані!" Туриста з візою не пустили в Україну, добу протримавши в "мавпятнику"

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У мережі розгорівся великий скандал через дії Державної прикордонної служби України, які нібито познущалися над туристом із Пакистану і депортували його додому прямо з аеропорту.

Історію 42-річного іноземця на своїй сторінці в Facebook розповів український бізнесмен, телеведучий і засновник руху ONE LIFE Артемій Сурін. За його словами, 31 травня веб-дизайнер і власник туристичної компанії Джаф прилетів в один із київських аеропортів, де зіткнувся зі зневажливим ставленням до себе з боку прикордонників (щоб подивитися фото і документи, доскролльте до кінця сторінки).

"На прикордонному контролі, побачивши його пакистанський паспорт, офіцер сказав йому "чекати", потім викликав старшого по рації. Його відвели в якусь тісну кімнату. Кілька годин він просидів там. Ніхто, при цьому, нічого йому не пояснював. В кімнаті не було води, не кажучи вже про їжу", – написав Сурін, додавши, що через кілька годин почався допит.

Турист Джаф із Пакистану, котрого не пустили в Україну

Турист Джаф із Пакистану, котрого не пустили в Україну

Артемій Сурін/Facebook

"Було відчуття, що спілкуються зі мною, як зі злочинцем", – процитував Сурін пакистанця.

Джаф показав прикордонникам візу, яку купив за $160? оригінал запрошення, план подорожі, викуплені квитки і готелі, страхівку. Після цього офіцери перерахували гроші туриста і пішли з паспортом, залишивши чоловіка у "мавпятнику". Все це знімалося на камеру, додав блогер.

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"Пройшло 12 годин. Ніхто нічого не пояснював, коли я намагався щось запитати, прикордонники або не говорили по-англійськи, а в окремому випадку відповідали, що" потрібно чекати поки "nachalstvo" (начальство) вирішить", – передав Сурін слова туриста.

Потім чоловікові дали документ для підпису українською мовою. Коли той почав пояснювати, що нічого не розуміє, і попросив перекласти його англійською, нібито почув: "Обурюватися будеш у Пакистані".

Протримавши більше доби в кімнаті для затриманих, а потім і в залі очікування, пакистанця депортували з формулюванням "не може пiдтвердити мету запланованного перебування в Украiнi".Сурін додав, що акт підписав якийсь старший лейтенант Сивак Павло Вікторович.

У мережі з'явилася історія туриста, якого не пустили в Україну

У мережі з'явилася історія туриста, якого не пустили в Україну

Артемій Сурін/Facebook

У мережі з'явилася історія туриста, якого не пустили в Україну

У мережі з'явилася історія туриста, якого не пустили в Україну

Артемій Сурін/Facebook

У мережі з'явилася історія туриста, якого не пустили в Україну

У мережі з'явилася історія туриста, якого не пустили в Україну

Артемій Сурін/Facebook

"Разом зі мною на одному рейсі прилетів літній чоловік, йому за 70 років. Він із Бангладешу, доктор медицини, приїхав в Україну на профільний семінар. З ним вчинили так само. Йому було важче прийняти все це", – розповів Джаф, по словами бізнесмена.

"Квиток назад у Пакистан йому, зрозуміло, довелося купувати самому. В результаті "вояж "в Україну, а точніше в" кімнату-мавпятник", - обійшовся йому в 2000$", – підкреслив Сурін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно українські туристи застрягли в аеропорту італійської Катанії – рейс PQ672 компанії SkyUp. Він повинен був вилетіти до Києва о 18:40 30 червня, а його переносили 5-6 разів.

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Україна
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Больше с желто-голубым флагом точно никогда в жизни фоткаться не станет )))
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Денег наверное хотели. А вообще от безнаказанности эти ребята просто обнаглели. Кого хотят пускают, кого не пускают
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