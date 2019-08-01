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"Повний зал оленів": у мережі висміяли голосування майбутніх нардепів у Раді

1.8т Читати матеріал російською

У мережі з'явилася фотожаба, в якій показали, як буде проходити голосування у новообраній Верховній Раді.

Знімок опублікували на сторінці "Баба і кіт" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, автор замінив на табло результатів голосування кількість депутатів, які зайняли різні позиції, на зображення тварин і їжі. На екрані з'явилися символи оленів, зайців, моркви та ін.

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Politeka.net

У мережі висміяли голосування майбутніх нардепів

У мережі висміяли голосування майбутніх нардепів

Facebook "Баба і кіт"

Українці бурхливо відреагували на зображення. "Олені є, а де тигр?", "Олені, олені не бриті, не голені", "Повний зал", "Реформи в дії", – написали в коментарях.

"Повний зал оленів": у мережі висміяли голосування майбутніх нардепів у Раді
"Повний зал оленів": у мережі висміяли голосування майбутніх нардепів у Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу злили фото з тренінгу майбутніх нардепів від партії "Слуга народу" в Трускавці. Інструктор пояснював їм, що позначають кнопки на пульті у Верховній Раді, за допомогою смайлів.

Також "слуг народу" зловили за дивним заняттям – вони всі разом стрибали на одній нозі.

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Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нацики уже давно кипятком ссут, скоро будут кирпичами гадить))))))))))))))))
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CARGO 100
CARGO 100
Пигин Макс, они уже все Карпаты перекопали, схроны маскируют ...
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