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Повісився в лікарні: у Польщі українець вчинив самогубство

7.4тЧитати новину російською

У Польщі в міській лікарні в Ольштині Вармінсько-Мазурського воєводства повісився 59-річний громадянин України.

Як пише "Польське радіо" з посиланням на місцеві ЗМІ, чоловік не мав страхування і боявся депортації на батьківщину. На даний момент справою займається прокуратура.

Зазначається, що громадянин України був госпіталізований в день, коли він мав на полі замінити свого брата. В результаті нещасного випадку на роботі чоловіку розчавило таз. У лікувальному закладі він провів кілька днів.

Трагедія сталася вранці - чоловік повісився в палаті. У медустанові він зрозумів, що не має страхування, а наслідком цього можуть бути великі фінансові витрати на лікування і депортація на батьківщину.

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Правоохоронці допитали персонал лікарні. Ніхто з працівників закладу не знає, що могло стати причиною самогубства українця. Про смерть чоловіка повідомили посольству України в Польщі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці нерідко отримують травми або стають жертвами насильства під час заробітків за кордоном. Роботодавці не дуже поспішають допомагати українцям, які потрапили в біду. Адже багато хто з них працював у чужій країні нелегально, а господарі побоюються штрафів і покарання.

Нерідко українці в Польщі зазнають і нападів. Так, у травні в селі Глоскув у Польщі був побитий українець. Він з друзями повертався з магазину, коли на нього напав поляк. З травмою голови він опинився в лікарні Варшави.

Місце
Польща
Об'єкти
смертьUkrajinci v PolskuУкраїна
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