''Повинні обрати центр'': Епіфаній розповів, що буде з РПЦ і УГКЦ після Томосу

Російська православна церква після отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію усе одно продовжить існувати в Україні. Ті ж, хто захоче увійти до складу новоствореної структури, робитимуть це цілковито добровільно. Що стосується Української греко-католицької церкви, то з нею ПЦУ буде дружньо співпрацювати.

Про це розповів предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерв'ю DW, опублікованому на офіційній сторінці ПЦУ у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Митрополит Епіфаній Прес-служба ПЦУ

"Ми розуміємо, що в Україні в подальшому існуватиме і РПЦ. І буде багато охочих залишатися там. Але ми проти цього не маємо нічого. Тобто, всі повинні обирати свій релігійний центр добровільно. Архієрей із громадою або священик із єпархією повинні визначитися. Якщо вони визначаються на загальних зборах про те, що хочуть добровільно приєднатися до новоствореної єдиної помісної православної церкви, відповідно, звертаються до нас і ми приймаємо їх уже в нашу структуру", — зазначив він.

Що стосується УГКЦ, то Епіфаній розповів, що провів теплу зустріч із її головою блаженнійшим Святославом, на якій сторони обговорили подальші кроки співпраці.

"Саме ми, як православна церква, не претендуємо на парафії УГКЦ. На наступній зустрічі вже напишемо певну дорожню карту, будуть створені відповідні комісії із двох сторін. І ми будемо і надалі конструктивно працювати для того, щоб в Україні панував міжконфесійний мир", — запевнив Епіфаній.

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