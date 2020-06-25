Повінь в Чернівцях: чоловік в калюжі зловив велику рибу голими руками. Відео

На підтопленому Калинівському ринку в Чернівцях чоловік спіймав голіруч великого коропа в калюжі води між рядами.

Відповідні фото і відео опублікували місцеві жителі в соціальних мережах. На ньому видно, що спочатку "рибалка" оглушив видобуток палицею, а потім взяв його в руки (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Деякі присутні припустили, що короп важить не менше 10 кілограмів. На питання про те, на що клюнула риба, чоловік пожартував: "На руку!".

Чоловік упіймав рибу в калюжі в Чернівцях chernivtsi24 в Instagram

У коментарях до публікації користувачі відзначили, що коропа швидше за все знесло течією з річки Прут, яка вийшла з берегів, або з Чорторийських ставків.

Більшість людей засудили дії чоловіка і назвали його "звіром", оскільки він не відпустив коропа і бив рибу по голові. Інші – позаздрили крупному улову.

Чоловік упіймав рибу в калюжі в Чернівцях chernivtsi24 в Instagram

Повінь в Чернівцях: чоловік в калюжі зловив велику рибу голими руками

Повінь в Чернівцях: чоловік в калюжі зловив велику рибу голими руками

Повінь в Чернівцях: чоловік в калюжі зловив велику рибу голими руками

Повінь в Чернівцях: чоловік в калюжі зловив велику рибу голими руками

Повінь в Чернівцях: чоловік в калюжі зловив велику рибу голими руками

Повінь в Чернівцях: чоловік в калюжі зловив велику рибу голими руками

Повінь в Чернівцях: чоловік в калюжі зловив велику рибу голими руками

Повінь в Чернівцях: чоловік в калюжі зловив велику рибу голими руками

Повінь в Чернівцях: чоловік в калюжі зловив велику рибу голими руками

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