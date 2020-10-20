8-річного хлопчика вбив коронавірус на Івано-Франківщині: з'ясувалися деталі трагедії

В Івано-Франківській області від коронавірусу помер 8-річний хлопчик. Лікарі кажуть, що в нього були супутні захворювання, а до лікарні він надійшов у вкрай важкому стані. В Україні це вже п'ята жертва COVID-19 серед дітей.

Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL

Згорів за кілька днів

8-річний школяр Михайло помер увечері 17 жовтня в Коломийській центральній районній лікарні. "Медична працівниця школи-інтернату сказала нам, що захворів він того ж дня, коли його і привезли до нас, 15 жовтня. Він був хворобливою дитиною, у нього було ожиріння, і хлопчик відставав у розумовому розвитку", – сказав OBOZREVATEL головний лікар лікарень Петро Лесів.

Сам 8-річний Михайло родом із маленького села Казанів Івано-Франківської області. Він навчався у спеціалізованій школі-інтернаті в селі Печеніжин.

Як розповіла OBOZREVATEL у самому навчальному закладі його директорка Жанна Ковалів, 15 жовтня хлопчик повернувся після вихідних до школи, його оглянув лікар, виміряв температуру, вона була нормальною. Та й сама дитина була веселою і активною. А вже до вечора помітили, що з ним щось не так, він став млявим, і в нього піднялася температура. Тоді викликали швидку і відправили його до лікарні.

"Хлопчик часто хворів, не раз бував у лікарні. У нього є батьки і дві сестри. Поки ще похорону не було", – уточнила OBOZREVATEL директорка.

Родом із бідної сім'ї, батько хворіє

У самому селі Казанів люди налякані такою звісткою. "Здавалося, що коронавірус нас не зачепив, начебто немає таких хворих. А тут раз – і відразу смерть дитини. Багато, у кого є діти, перелякані цією новиною. Намагаються менше виходити з дому", – розповіла OBOZREVATEL одна з місцевих мешканок.

Інші жителі вважають, що якщо в селі хто і хворіє на коронавірус, то інформацію про це не афішує. Частина жителів намагається дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції. Інші – не вірять у вірус. "Що тут зробиш, людям треба працювати. Хто на заробітках в Європі, а хто на маршрутці їздить і без маски", – каже місцевий житель.

Про сім'ю Михайла розповідають, що батьки дуже бідні, стоять на обліку в соціальних служб. У Міші є дві сестри, старші за нього, але всі вони теж навчалися в спеціалізованому інтернаті.

"Батько теж із дитинства хворий, у нього щось із легенями, він задихається. І ще цукровий діабет. Він постійно по лікарнях, і все літо там провів. Ненадовго вийде і знову на лікування. Його дружина, мама Михайлика, розривалася між дитиною і чоловіком. І тепер у них таке горе в сім'ї, Михайлика не стало", – говорить OBOZREVATEL сусідка.

Помирають діти з патологією

Смерть Михайла – це вже п'ятий випадок загибелі дітей від коронавірусу в Україні.

Зокрема, у перших числах жовтня від COVID-19 помер 13-річний підліток у Рівненській області. Він потрапив в обласну лікарню, оскільки мав онкологічну патологію. Тести показали в нього негативний результат. Однак під час лікування в нього все ж таки було виявлено коронавірус.

Ще одна смерть трапилася 23 вересня, наступна –10 жовтня. А ось перший смертельний випадок серед дітей трапився ще в травні в Чернівецькій області. Тоді помер 5-місячний малюк. Він був народжений від ВІЛ-позитивної матері і сам мав ВІЛ-інфекцію. Так само в нього виявили вроджену ваду серця.