Рух за розведення сил у Золотому-4 організували дві відомі помічниці терористів "ЛНР" Олена Харченко та Галина Олімпієва.
Як стверджує на своїй сторінці в Facebook журналіст Костянтин Реуцький, місцеві жителі упізнали в них активних учасників організації "референдуму про незалежність "ЛНР" у травні 2014 року.
Тепер же, пише журналіст, вони "організовують масовку і спікерів під приїзди депутатів і чиновників, щоб показати єдність жителів Золотого-4, які, нібито всі як один хочуть виведення українських військ із селища".
При цьому в Реуцький показав два ролики. На першому – Галина Олімпієва агітує не голосувати на президентських виборах за Володимира Зеленського і навіть погрожує: "Я їх сама всіх повбиваю!".
Скріншот з відео
Друге відео було зроблене під час приїзду Зеленського в Золоте. Саме Олімпієва розмовляла на камеру з президентом і запевняла його: "Ми за Україну, і я хочу жити тільки в Україні!".
Галина Олімпієва розмовляє із Зеленським
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
26 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців в Золоте на Донбасі перед розведенням військ. Там він поскандалив із одним з ветеранів, який виступив проти такого кроку.
Пізніше в мережі з'явилося повне відео гучної розмови Зеленського з добровольцями. На кадрах видно, як глава держави вимагав від них вивезти із Золотого зброю.
29 жовтня на Донбасі все ж почалося розведення військ біля цього населеного пункту. Це підтвердили в штабі ООС і російські терористи "ЛНР".
Зеленський підтримав початок процесу розведення військ поблизу Золотого Луганської області, заявивши, що це прекрасно.
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