В Дніпрі за потрійне ДТП затримали п'яного майора поліції

Поліція Дніпропетровської області затримала водія Toyota, який в суботу, 17 серпня, влаштував масштабне потрійне ДТП в Дніпрі і втік з місця аварії.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook депутат Запорізької обласної ради, адвокат Ярослав Гришин, ним виявився помічник начальника Запорізької обласної поліції майор Артур Фількінштейн.

facebook Ярослава Гришина

"Раніше скандального майора поліції Фількінштейн вже звільняли з посади, але він відновився через "реформований суд". Останнім часом майор Фількінштейн виконував функцію "смотрящего" за Кирилівкою, збираючи данину з бізнесу, і нібито передаючи наверх. Зараз справу намагаються зам'яти, що, є неприпустимим", – написав Гришин.

У коментарі під постом, обраний народним депутатом від партії "Слуга народу" Владислав Бородін написав, що справу оформили за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, – Ред.).

Санкція статті передбачає штраф у розмірі 10 200 грн і позбавлення права керування транспортними засобами на один рік.

скрін

Офіційного повідомлення від ГУ НП в Дніпропетровській області поки не було, і чи буде кваліфікація за втечу з місця ДТП – невідомо.

Як відомо, Фількінштейн раніше очолював кілька відділів поліції. Зокрема, Кирилівський підвідділ поліції у Запоріжжі. До того - Кам'янсько-Дніпровський і Енергодарський відділи поліції. Ще раніше працював начальником відділу в управлінні захисту економіки в Дніпропетровській обласній поліції.

У декларації підозрюваного зазначено, що "Тойота RAW 4", на якій Фількінштейн скоїв ДТП, - 2006 року випуску, записана на дружину Олену Матвієнко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на Лівому березі Дніпра 16-го серпня автомобіль Dacia збив пенсіонерку.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!