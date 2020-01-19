"Потрібен російськомовний канал!" У Нацраді підтримали скандальну ідею

У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення заявили, що в Україні дійсно потрібно створити винятково російськомовний телеканал, який би став альтернативою для російського телебачення.

Водночас він має вести мовлення в ефірі ATR – для західних держав і Росії. Про плани розповів член Нацради Сергій Костинский, передає "24 канал".

"Нам потрібен російськомовний канал, який транслюватиме український порядок денний для російськомовних. Тому що вони в Німеччині, Італії або Росії дивляться російське телебачення. Альтернативи цьому, в принципі, немає", – зазначив він.

Сергій Костинский заявив про створення в Україні російськомовного телеканалу

За його словами, оскільки російськомовних людей у світі дуже багато, їх просто необхідно інформувати про те, що відбувається в нашій країні.

"Ми повинні давати український погляд на події, що відбуваються за межами України", – додав Костинский.

Зі свого боку міністр культури Володимир Бородянський заявив, що упродовж трьох місяців українське телемовлення запустять на 80% територіях тимчасово окупованих Росією Донецької і Луганської областей. Для цього буде створено спеціальний інформаційно-розважальний державний телеканал на базі іномовлення UATV.

Планується, що він об'єднає кращі українські розважальні програми та інформаційне державне мовлення. Але продукт телеканалу, найімовірніше, буде двомовним.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про плани створити всесвітній російськомовний канал для боротьби з пропагандою повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

За словами радника президента Володимира Зеленського, депутата Верховної Ради Микити Потураєва, російськомовний телевізійний канал, який планують створити в Україні для боротьби з пропагандою, повинен бути спільним продуктом багатьох українських ЗМІ.

Ініціатива моментально викликала шквал критики і обурення з боку Кремля і прокремлівських пропагандистів. Речниця МЗС Росії Марія Захарова прийшла в лють і написала в своїх соціальних мережах про "божевілля, яке відбувається".

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