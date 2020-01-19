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19 січня • оновлено в 15:24
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/ Суспільство

"Потрібен російськомовний канал!" У Нацраді підтримали скандальну ідею

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У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення заявили, що в Україні дійсно потрібно створити винятково російськомовний телеканал, який би став альтернативою для російського телебачення.

Водночас він має вести мовлення в ефірі ATR – для західних держав і Росії. Про плани розповів член Нацради Сергій Костинский, передає "24 канал".

"Нам потрібен російськомовний канал, який транслюватиме український порядок денний для російськомовних. Тому що вони в Німеччині, Італії або Росії дивляться російське телебачення. Альтернативи цьому, в принципі, немає", – зазначив він.

Сергій Костинский заявив про створення в Україні російськомовного телеканалу

Сергій Костинский заявив про створення в Україні російськомовного телеканалу

За його словами, оскільки російськомовних людей у світі дуже багато, їх просто необхідно інформувати про те, що відбувається в нашій країні.

"Ми повинні давати український погляд на події, що відбуваються за межами України", – додав Костинский.

Зі свого боку міністр культури Володимир Бородянський заявив, що упродовж трьох місяців українське телемовлення запустять на 80% територіях тимчасово окупованих Росією Донецької і Луганської областей. Для цього буде створено спеціальний інформаційно-розважальний державний телеканал на базі іномовлення UATV.

Планується, що він об'єднає кращі українські розважальні програми та інформаційне державне мовлення. Але продукт телеканалу, найімовірніше, буде двомовним.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Про плани створити всесвітній російськомовний канал для боротьби з пропагандою повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

  • За словами радника президента Володимира Зеленського, депутата Верховної Ради Микити Потураєва, російськомовний телевізійний канал, який планують створити в Україні для боротьби з пропагандою, повинен бути спільним продуктом багатьох українських ЗМІ.

  • Ініціатива моментально викликала шквал критики і обурення з боку Кремля і прокремлівських пропагандистів. Речниця МЗС Росії Марія Захарова прийшла в лють і написала в своїх соціальних мережах про "божевілля, яке відбувається".

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Автор
Діна Баронова
Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Бородянський
Місце
Україна
Теги
російські телеканали російська мова Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
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Українець Андрій
Українець Андрій
Звичайно, "потрібен". Завтра всі прихильника путина, гіркіна, захарченка і всього руского миру виключно дивитимуться цей канал і стануть українофілами. Мир, дружба , жвачка!!!
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Куни Чан
Куни Чан
"Украина тумороу" ушла в небытие, однако с РТ и Спутником активно борются, а знаете почему? Потому что вашей БРЕХНЕ никто не верит, а значит не смотрят, а значит нет денег от рекламщиков. Так же и с этим каналом на гос поддержке будет.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А создавайте. Назовёте 1 раз Россию агрессором и все преключат на другие каналы. Кроме того, чтобы канал был смотрибельным, надо много грошей, как в России, а у вас голая жoпа. Будет выглядеть, как телевидение Латвии, сплошное убожество и хутор, русские вообще не смотрят
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1
Пети Moщи
Пети Moщи
Мельничук Олександр - отсталое вслоухое парнокопытное
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Кристина Стефанова, саме тому латвія і ми сахаємось вас, немов ч"умних"!!!!!
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