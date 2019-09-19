"Потрапив у іншу реальність": Соколова пояснила мотиви "мінера" мосту Метро у Києві

"Захоплення" мосту Метро у Києві колишнім учасником АТО навряд чи є спланованою провокацією. До таких дій затриманого Олексія Белька міг підштовхнути його надламаний психологічний стан після війни.

Про це заявила українська журналістка Яніна Соколова в ефірі онлайнзустрічі з фанами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Захоплення мосту Метро у Києві

"Я не думаю, що це провокація. Я час від часу буваю у госпіталі, серед моїх друзів і знайомих дуже багато ветеранів АТО. І коли ти повертаєшся зі сходу, ти трохи інакше взагалі розумієш дійсність. Ти потрапляєш в іншу реальність, де існують інші закони. І дуже часто тобі в голові не вкладається, як може бути тут таке безпечне і некатегоричне життя, в якому дуже мало людей, які борються за свою країну", – каже телеведуча.

Так, нагадала вона, бійці повертаються звідти, де, не замислюючись, ризикують життям, підставляючи голову і спину під кулі. Отже, коли захисники чують новини про те, що Україна готує відведення військ, то не можуть просто байдуже на це реагувати.

"Ти в АТО, ти захищав цю країну, у тебе гинули побратими. І звістка про те, що зараз ми починаємо умовну капітуляцію, як це сприймають багато військових, безумовно, викликає жах", – вважає Соколова.

Вона також наголосила, що українське суспільство майже нічого не знає про стреси, які отримують військові після повернення з фронту до мирного життя. Однак саме вони стають причиною безлічі небойових втрат у лавах захисників України.

"Психологічний стан цих людей вкрай крихкий. І ці Герої потребують допомоги психологічної. Це ще раз підтверджує, що з нашими воїнами, які повертаються, треба, щоб велася робота", – резюмувала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Києві на мосту Метро 18 вересня близько 16:00 підозрілий чоловік зі зброєю влаштував стрілянину і погрожував підірвати споруду .

З'ясувалося, що він є вихідцем із Криму і воював на Донбасі.

В процесі переговорів чоловік вимагав від керівників держави "припинити капітуляцію" на Донбасі .

Через кілька годин злочинця вдалося затримати правоохоронцям – у мережу потрапило повне відео спецоперації.

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