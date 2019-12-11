Посвята демону: в ПЦУ розвінчали міф про популярний талісман

У Православній церкві України розповіли, чи дійсно такий талісман як червона нитка допомагає її носію захиститися від пристріту, "порчі" та й узагалі будь-якого зла.

А також, чи можна зав’язувати її на зап'ясті. Про це йдеться на офіційній сторінці ПЦУ у соцмережі Facebook.

Служителі церкви пояснюють, що людина через випробування і перешкоди часто збивається з правильного шляху і тоді стає вразливою для різноманітних спокус і марновірства. Саме слабкість власного духу та маловір'я змушують її покладати надію на щось вигадане.

У ПЦУ кажуть, що червона нитка на зап’ясті не захистить людину від зла

"Одним із таких забобонів є віра в те, що червона нитка на зап’ястку, зав’язана особливим чином, нібито оберігає від зла, вроків, хвороб чи інших напастей", – кажуть у ПЦУ.

За словами священнослужителів, традиція зав’язування червоної нитки на руці не має нічого спільного із сучасними забобонами християнства. Оскільки бере свій початок від настанов окремих тлумачів містично-філософського вчення кабали, а також вірувань деяких індусів.

"Таку нитку батьки або жреці в’язали на знак посвяти дітей Ваалу – відомому в давнину фінікійському і західносемітському ложному божеству-демону", – зауважують у ПЦУ.

Крім того, у церкві стверджують, що це не більше, ніж звичайна нитка. Адже людина упродовж життя щодня носить одяг, який складається із ниток різноманітних кольорів, зокрема й червоного.

"Але це всього-на-всього нитки, тканина, зовнішній одяг, це матеріальна, створена людиною річ, яка є тлінною", – йдеться у поясненні.

Як переконують у ПЦУ, талісмани й амулети незрозумілого сенсу і походження не вбережуть людину від "злого ока". Натомість лише натільний хрестик, який надівається кожному після таїнства Хрещення, є єдиним "знаком Божого захисту і благодаті, що супроводжує віруючу людину протягом усього її земного життя".

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