Посольство України у Франції обурилося, що в проморолику зняли спільника російських окупантів

Український підрозділ Danone відреагував на скандал з рекламою, назвавши його прикрістю. У виправдання там зазначили, що компанія працює у 140 країнах, тому на російську філія ніяк не можна було вплинути

У 2014 році Пореченков відвідав терористів "Л/ДНР" на Донбасі й стріляв з їхніх позицій по захисниках України

Danone також має виробничі потужності й на території України

Посольство України у Франції гостро відреагувало на скандал довкола реклами російської філії французької компанії Danone із актором Михайлом Пореченковим, який стріляв по ЗСУ на Донбасі.

Офіційна заява амбасади з'явилася на її офіційній сторінці. У ній дипломати присоромили великий бізнес за пропагування прихильників окупації сходу нашої держави та Кримського півострова.

Михайло Пореченков Facebook Посольства України у Франції

"Великий бізнес має бути відповідальним. Комерційна доцільність – не привід забувати про моральність. Danone Russia запрошує посіпаку кремлівських терористів Пореченкова, який у 2014 хизувався тим, як стріляв по українцях на Донбасі та підтримав анексію Криму, рекламувати свій йогурт. Смакує?" – обурилися у посольстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

французька компанія Danone у Росії зняла в рекламі своєї продукції відомого російського актора Михайла Пореченкова.

30 жовтня 2014 року Пореченков відвідав "ДНР" і виїхав на позиції бойовиків у районі донецького аеропорту. Там він зробив декілька пострілів по позиціях українських захисників ДАП із великокаліберного кулемета.

Український підрозділ компанії Danone виправдався за скандал довкола реклами Actimel із Пореченковим. У заяві йдеться, що Danone є частиною міжнародної групи, яка працює у 140 країнах світу, і не може впливати на рішення російського підрозділу.

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