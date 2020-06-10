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10 червня • оновлено в 12:32
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Посольство України у Франції розкритикувало Danone за рекламу із Пореченковим

  • Російська "дочка" французької молочної компанії Danone зняла у своїй рекламі актора країни-агресорки Михайла Пореченкова

  • Danone також має виробничі потужності й на території України

  • У 2014 році Пореченков відвідав терористів "Л/ДНР" на Донбасі й стріляв з їхніх позицій по захисниках України

  • Український підрозділ Danone відреагував на скандал з рекламою, назвавши його прикрістю. У виправдання там зазначили, що компанія працює у 140 країнах, тому на російську філія ніяк не можна було вплинути

  • Посольство України у Франції обурилося, що в проморолику зняли спільника російських окупантів

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Посольство України у Франції гостро відреагувало на скандал довкола реклами російської філії французької компанії Danone із актором Михайлом Пореченковим, який стріляв по ЗСУ на Донбасі.

Офіційна заява амбасади з'явилася на її офіційній сторінці. У ній дипломати присоромили великий бізнес за пропагування прихильників окупації сходу нашої держави та Кримського півострова.

Михайло Пореченков

Михайло Пореченков

Facebook Посольства України у Франції

"Великий бізнес має бути відповідальним. Комерційна доцільність – не привід забувати про моральність. Danone Russia запрошує посіпаку кремлівських терористів Пореченкова, який у 2014 хизувався тим, як стріляв по українцях на Донбасі та підтримав анексію Криму, рекламувати свій йогурт. Смакує?" – обурилися у посольстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Михайло Пореченков
Місце
Україна
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