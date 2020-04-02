Головна Новини
2 квітня • оновлено в 19:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Посольство України попросило допомоги в Ілона Маска у боротьбі з COVID-19

2.2т
Читати матеріал російською

Посольство України в США попросило про допомогу з апаратами штучної вентиляції легенів американського винахідника, засновника Tesla Ілона Маска.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Пандемічна ситуація в Україні наближається до свого піку, сказано в твіті дипустанови у відповідь на пост Маска про те, що у його компанії є додаткові апарати ШВЛ.

"Квітень буде найскладнішим!" Посольство України попросило допомоги в Ілона Маска

"Україна – друга за величиною країна в Європі з населенням близько 40 мільйонів людей. Пандемічна ситуація в Україні наближається до свого піку, квітень буде найважчим. Людям в лікарнях потрібні апарати ШВЛ. Ми готові до співпраці! Дякуємо!" – сказано в повідомленні.

"Квітень буде найскладнішим!" Посольство України попросило допомоги в Ілона Маска

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ілон Маск написав в Twitter, що у його компанії є схвалені в США апарати ШВЛ.

У відповідь на це колишня в.о. голови МОЗ Уляна Супрун попросила його допомогти забезпечити Україну такими апаратами.

Однак український експерт з медреформу Вадим Арістов закликав Маска обговорювати надання ШВЛ з президентом Володимиром Зеленським, а не з Супрун, назвавши її "відповідальною за катастрофу" в медичній сфері.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
8
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"сотрудничеством" Украина называет аппараты ИВЛ нахаляву?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 804.

    Вилікувалися: 13. Померли: 20.

  • У всьому світі захворіли понад 950 тисяч осіб, з яких померли понад 48 тисяч.

  • У Китаї знову ввели карантин через другу хвилю коронавірусу.

  • МОЗ звернувся до українців старше 50-ти років з попередженням через пандемію коронавірусу.

  • Інфекціоніст попередила, що коронавірус різко прискорився в Україні.

  • Іспанія побила антирекорд за кількістю загиблих через COVID-19: майже тисяча за добу.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги