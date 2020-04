"Квітень буде найскладнішим!" Посольство України попросило допомоги в Ілона Маска

Посольство України в США попросило про допомогу з апаратами штучної вентиляції легенів американського винахідника, засновника Tesla Ілона Маска.

Пандемічна ситуація в Україні наближається до свого піку, сказано в твіті дипустанови у відповідь на пост Маска про те, що у його компанії є додаткові апарати ШВЛ.

"Україна – друга за величиною країна в Європі з населенням близько 40 мільйонів людей. Пандемічна ситуація в Україні наближається до свого піку, квітень буде найважчим. Людям в лікарнях потрібні апарати ШВЛ. Ми готові до співпраці! Дякуємо!" – сказано в повідомленні.

Dear Elon,

Ukraine🇺🇦 is the second largest country in Europe with population nearly 40 mln citizens. The pandemic situation in Ukraine is approaching its peak, April is going to be the hardest. People in hospitals need ventilators. We are ready to cooperate! Dyakuyemo!