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Андрій Шор
Андрій Шор
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Поснимал кино и уехал: как К-1 "зачищал" Марьинку

3.1тЧитати новину російською

Аваков заявил, что Донбасс будет освобождать полиция.

А я вспомнил (как раз годовщина), как К-1 "зачищал" Марьинку.

Въезжаем, куда едем, что там - пока непонятно. Но мы *бнутые саперы, нам все равно.

К-1 стоит возле своего гигантского бронированного грузовика на краю, совсем рядом с кругом. Модные экипированные ребята, озираются по сторонам.

фото Андрея Шора

Останавливаемся. Спрашиваю в окошко - на 6-2 что там, проедем? "А где это?".

Ясно. Рулим, только побыстрее. Чуть дальше краем глаза вижу вспышку справа - выстрел точно. По нам? Непонятно.

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Марьинка абсолютно пуста, даже вечных таксистов на улицах нет...

Оставляем КамАЗ у 5 поста, идем искать Диверсанта...

А К-1 поснимал кино все там же на окраине с показательным выбиванием дверей, и уехал.

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Автор
Андрій ШорАндрій Шор
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Андрея Шора
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