Чи можна підчепити COVID-19 в перукарні і супермаркеті і чим вкрай небезпечний ліфт. Інтерв'ю з екс-головним санітарним лікарем України

З 11 травня в Україні будуть послаблені карантинні обмеження через пандемію коронавірусу COVID-19. Зокрема, кафе і ресторанам дозволять працювати на винос, а перукарням і салонам краси відновити свою діяльність.

Чи можна заразитися COVID-19 від кави, купленої в кіоску? Чи небезпечна стрижка в салоні? Як знизити ризик зараження під час походу до супермаркету, при виході з дому і повернення додому? Коли в столиці можуть запустити метро?

На ці питання в першій частині бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL відповів екс-головний санітарний лікар України Сергій Бережнов.

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Чи можна заразитися від кави на винос

Теоретично можливо заразитися таким чином, але практично неможливо заразитися через стакан.

Продавець візьме стакан, наллє кави, закриє – і все. Але те місце, яке ви будете прикладати до губ, "сосочок" на кришці, можна протерти вологою спиртової серветкою або спиртовим розчином, що містить не менше 60% спирту.

Ризик є. Він мінімальний, але він є. Якщо ви боїтеся, то краще взагалі не купувати каву в кіосках.

Ризик зараження від кави на винос мінімальний

Перукарні та салони краси вкрай небезпечні

Набагато більша ймовірність заразитися – якщо піти в перукарню. Там майстер досить довго контактує з людиною, схиляється над нею, його голова поруч з головою клієнта і так далі.

Ті повсякденні маски, які ми носимо, практично не захищають нас від вірусу. Вони призначені для того щоб захистити оточуючих від того, що людина видихає. Більша частина цих крапель залишиться на масці всередині, хоча, кажуть, що вірус може літати в повітрі довго – від 30 хвилин до години.

Якщо ви йдете до перукарні або салону краси, краще надягти респіратор.

Оскільки перукарні та салони краси не дуже великі, вентиляція там не дуже хороша, то ймовірність зараження там досить велика.

Але треба сподіватися на те, що самі майстри будуть відповідально до цього ставитися, і при найменших проявах захворювання не виходити на роботу.

Крім того, в перукарнях і салонах краси хоча б раз на годину необхідно проводити наскрізне провітрювання, протирати всі поверхні розчинами, які знищують вірус.

Кварцування не можна проводити, коли там знаходяться люди. Найкраще включити його на ніч. Нехай працює до ранку, тоді воно вб'є, принаймні, те, на що потраплять промені.

Якщо дотримуватися всіх правил, ризик можна звести до мінімуму.

Якщо ви йдете в перукарню або салон краси, краще надягти респіратор

Що робити, щоб не підхопити вірус у супермаркеті

Як правило, люди не витримують дистанцію, коли стоять у черзі до каси. Що роблю я? Коли хтось дуже близько підходить до мене, я починаю підкахикувати. На мене дивляться підозріло і відходять подалі.

У супермаркеті і інших закритих приміщеннях бажано менше торкатися обличчя руками, носити окуляри. Одягайте рукавички – їх можна взяти прямо в магазині.

Вірус може залишатися на одязі, на волоссі. Жінки можуть надягати якісь косинки або хустки, щоб прикрити волосся. Якщо є можливість, після походу в магазин можна прийняти душ.

Важливо, коли ви приходите додому, не пилити верхнім одягом, не струшувати його в квартирі. Мити руки часто, при першій-ліпшій можливості. Якщо немає можливості – хоча б протирати спиртовим розчином.

Вірогідність зараження на вулиці близька до нуля

Вірогідність зараження на вулиці майже нульова, якщо ви прямо не підійдете до людини, не будете з нею обійматися й цілуватися. Тому носіння маски на вулиці, з моєї точки зору, не зовсім виправдано.

Дистанція 2-3 метри на вулиці достатня, щоб не заразитися. Підземні переходи теж порівняно безпечні, тому що вони продуваються.

Але оскільки є документи, які регламентують це, то їх треба дотримуватися, подобається нам це чи не подобається.

Найнебезпечніше місце в багатоповерхівках – повітря в ліфті

Найнебезпечніше місце в багатоквартирних будинках – це ліфт. Причому, не кнопка ліфта – на кнопку можна натиснути ключем. Найнебезпечніше - це повітря ліфта. Хтось спустився з десятого поверху на перший, двері відчинилися, він вийшов, а ви раз – і зайшли.

Тому, навіть якщо ви живете на високому поверсі, намагайтеся потихеньку ходити пішки.

Найнебезпечніше місце в багатоповерхівках – повітря в ліфті

Метро в Києві можуть запустити в червні

Метро треба відкривати в найостаннішу чергу, коли вже все пройде. Але відкривати треба – діватися нікуди. Думаю, вже в середині червня буде серйозно ставитися питання про те, що метро треба запускати.

Я як лікар кажу: потрібно все закрити, всіх ізолювати, розсадити по домівках. Але я розумію, що це нереально. Тому необхідно оцінювати ризики і приймати рішення.

Метро в Києві можуть запустити в червні

Стовідсоткової гарантії від зараження не може дати ніхто. Заразитися можна як завгодно і де завгодно, але виконання цих заходів зведе до мінімуму ризик зараження.

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