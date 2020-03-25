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25 березня • оновлено в 13:17
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Посівний календар на квітень 2020 в Україні: що і коли садити

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Посівний календар на квітень 2020 в Україні передбачає пояснення, коли краще посіяти розсаду і потім висадити її.

Так, у цьому місяці варто встигнути привести у порядок сад, виконати профілактичну обробку дерев і кущів.

Місячний посівний календар на квітень показує, коли працювати на землі категорично не можна, тому варто уважно відслідковувати ті дні, коли варто займатися рослинами.

Посівний календар на квітень 2020

Посівний календар на квітень 2020

Ілюстрація

Посівний календар на квітень 2020

Посівний календар на квітень 2020 в Україні: що і коли садити
Посівний календар на квітень 2020 в Україні: що і коли садити
Посівний календар на квітень 2020 в Україні: що і коли садити
Посівний календар на квітень 2020 в Україні: що і коли садити

zelenasadyba.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році свято Воскресіння Христового (Великодня) випадає на 19 квітня, в зв'язку з чим українці відпочиватимуть три дні – з 18 по 20 квітня.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна
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