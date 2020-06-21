Посилення карантину з 22 червня: що чекає на українців

З понеділка, 22 червня, рішення про посилення карантину в кожній окремій області України буде приймати місцева влада.

При цьому регіони, які знаходяться в "групі ризику" і потребують більш жорсткого карантину, будуть визначатися відповідно до нової методики, розробленої Кабміном. Про це рішення уряду стало відомо ще 19 червня.

Одним з ключових моментів є відмова від показника інцидентності і перехід до використання інших індикаторів.

Так, області, які не готові до ослаблення карантину, будуть визначатися за допомогою таких ознак:

завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я понад 50%;

середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тисяч населення протягом тижня;

коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу більше 11%;

показник динаміки зростання випадків COVID-19 більше 10%.

Головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що рішення Кабміну про продовження адаптивного карантину до 31 липня не варто сприймати як його пом'якшення. Він підкреслив, що з 22 червня відбуватиметься посилення карантинних заходів в тих областях, де це необхідно.

Рішенням уряду була істотно посилена роль головного санітарного лікаря області. Саме за його рекомендаціями обласна комісія зможе приймати рішення про закриття на карантин окремих населених пунктів або сфер діяльності.

Віктор Ляшко

Нагадаємо, згідно з рішенням Кабміну про продовження адаптивного карантину до 31 липня були заборонені:

перебування в громадських будівлях, спорудах і транспорті без одягнених засобів індивідуального захисту;

перевезення в транспорті пасажирів у більшій кількості, ніж передбачено місць для сидіння.

Статистика щодо коронавірусу в Україні за областями

Залежно від показників по COVID-19 в кожній області можуть посилити або послабити карантин щодо:

проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;

діяльності установ, що надають послуги з розміщення;

роботи метрополітену;

перевезення пасажирів в усіх видах сполучень;

відвідування закладів дошкільної освіти;

роботи культурних установ, фітнес-центрів і спортзалів;

діяльності закладів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні дев'ять областей та Київ не готові до наступного етапу ослаблення карантинних заходів. Це Чернівецька, Рівненська, Львівська, Закарпатська, Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська, Вінницька та Житомирська області, а також Київ.

Станом на ранок неділі, 21 червня, в Україні офіційно було підтверджено 36 560 випадків коронавірусної інфекції. З них 735 були виявлені за минулу добу, що менше в порівнянні з попередніми днями.