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1 листопада • оновлено в 17:33
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"Пошта? Ні х*я собі!" Соколова висміяла новий "прорив ДНР"

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Українська журналістка Яніна Соколова затролила терористів "ДНР" за новину про помпезне відкриття пошти у зруйнованому війною Торезі Донецької області.

Жорсткий стьоб над пропагандою військових злочинців вона влаштувала в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я розповідала про технологічний "прорив "ДНР" – відкриття таксофона. Я тоді пожартувала, що наука пішла в зворотному напрямку, а ось в "ДНР" дослухалися і урочисто відкрили пошту нового формату. З точки зору теорії зворотної еволюції, все правильно. Спочатку винаходиш телефон – потім деградуєш в пошту. Але у мене є гіпотеза, що пошти в Торезі були і до приходу "ДНР". Чи в рамках деукраїнізації вони знищили "Укрпошту" і довелося винаходити це диво цивілізації заново?" – здивувалася телеведуча.

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Яніна Соколова

Яніна Соколова

"Ви, бл*дь, просто пофарбували стіни, повісили кульки і вивітрили запах бабок, потім загнали нових із запахом лаванди. Ви за п'ять років дожилися до того, що для вас це подія? Пошта? Ні х*я собі! Серйозно?!" – постібалася Соколова над окупантами.

Після цього вона розіграла мініатюру того, як місцеве населення, в уявленні терористів, повинно сприйняти роздуту ними новину.

"Люсько, годі на таксофон витріщатися – там пошту відкрили! Біжімо марки облизувати! Нарешті почалося солодке життя! Дасть Бог і до телеграфу доживемо. Ех, а внуки вже голубами переписуватимуться. І ми тоді точно зможемо сказати: "Як тобі таке, Галілео Галілей?" – із сарказмом зазначила журналістка.

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"Ви там поки свій силіконовий "ДНР" добудуєте, вузирнете з нього – а нікого немає. Всі вже давно полетіли на іншу планету. І ви такі: "Укропи, ви де-де-де-де?". І вам рівно через 33 години і 31 хвилину по потилиці – ляп: "У п*зді-і-і-і Великої Ведмедиці", – жорстко висміяла пропагандистів українка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пропагандисти терористичної "ДНР" зганьбилися новиною, в якій хвалилися появою в окупованому Донецьку таксофону. Соколова висміяла окупантів за таку технологічну деградацію регіону і влаштувала їм жорсткий тролінг.

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Теми
Війна на Донбасі російська пропаганда
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР пропаганда
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Мерзкая, бесстыжая, развратная xoxлуха с вечно открытым, грязным ртом, одним словом - СВянина.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Истерика у нацистов)))) ты знаешь чем нацист "Соколова" отличаешься от животных? - ничем гнида)))))
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
Эх, наверное это журнашлюшка классно висячки слюнявит. Попробовать бы!
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