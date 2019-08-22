Порожні кафе і шезлонги: розкрито реальну кількість туристів у Криму

В анексованому Росією Криму, незважаючи на обіцянки окупаційної "влади", кількість туристів у 2019-му стала ще меншою, ніж у попередньому році.

Відпочивальники, які зважилися приїхати на півострів, залишилися незадоволені надмірними цінами на їжу та проживання, йдеться в сюжеті "Крим. Реалії" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я рахувала, що менше (туристів. – Ред.) за тим, як купують туристичні поїздки. І за тим, яка завантаженість пляжу. Бачите, скільки лежаків пляжних вільних", – поскаржилася продавщиця екскурсій.

Аналогічну думку журналістам висловили й інші місцеві мешканці, які відпочивали на пляжі. За їхніми словами, введення в експлуатацію Кримського мосту ніяк не вплинуло на збільшення кількості приїжджих.

Порожній пляж в Криму Крим. реалії

"Туристів мало, так. Я на два будинки живу, Москва-Ялта, мені це кидається в очі. Раніше людей їхало більше. І їхати навіщо? Потрібно їхати, щоб отримати, а тут люди гроші люблять, а не люблять працювати", – поділився спостереженнями один із жителів.

Про порожні номери, кафе і пляжі розповіли й співробітники місцевих готелів.

"Весь липень, середина сезону, все стояло порожнє", – повідомила кримчанка.

Незадоволені вони й приїжджими туристами, оскільки, за словами готельєрів, вони масово крадуть посуд, рушники й навіть пульти від телевізорів.

Як писав OBOZREVATEL, жителі анексованого Криму все більше зляться на наслідки "корисних" санкцій. З ними відмовляються співпрацювати практично всі іноземні компанії та інтернет-магазини.

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