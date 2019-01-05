Порошенко отримав особистий Томос від Константинополя: у чому суть

У тексті Томосу про автокефалію Православної церкви України згадується президент Петро Порошенко.

Так, у документі, який у суботу, 5 січня, підписав Вселенський Патріарх Варфоломій у Стамбулі, сказано, що главі України вручено ідентичну копію Томосу

"Для постійного зберігання видається цей Патріарший і Синодальний Томос, написаний і підписаний у Кодексі нашої Великої Христової Константинопольської Церкви, вручений у точній і ідентичній копії Блаженнішому Предстоятелю Найсвятішої Церкви України, митрополиту Епіфанію і Вельмишановному Президенту України пану Петру Порошенку, для вічного доказу і постійного представлення", — написано в тексті.

Петро Порошенко на церемонії підписання Томосу скрін відеотрансляції

Також у документі зазначається: "Оскільки благочестива і Богом бережена земля України укріплена та звеличена вищим промислом і отримала свою повну політичну незалежність, державні та церковні керівники якої вже майже тридцять років гаряче просять її церковного самоврядування і пліч-о-пліч із народом і співзвучно з давніми його проханнями... одностайно визначаємо і проголошуємо, щоб вся Православна Церква, яка перебуває в межах політично сформованої і повністю незалежної держави Україна... була відтепер канонічно автокефальною".

twitter.com/andrii_sybiha

twitter.com/andrii_sybiha

twitter.com/andrii_sybiha

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Російській православній церкві гнівно відреагували на надання Православній церкві України Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм.