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Порошенко отримав особистий Томос від Константинополя: у чому суть

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У тексті Томосу про автокефалію Православної церкви України згадується президент Петро Порошенко.

Так, у документі, який у суботу, 5 січня, підписав Вселенський Патріарх Варфоломій у Стамбулі, сказано, що главі України вручено ідентичну копію Томосу

"Для постійного зберігання видається цей Патріарший і Синодальний Томос, написаний і підписаний у Кодексі нашої Великої Христової Константинопольської Церкви, вручений у точній і ідентичній копії Блаженнішому Предстоятелю Найсвятішої Церкви України, митрополиту Епіфанію і Вельмишановному Президенту України пану Петру Порошенку, для вічного доказу і постійного представлення", — написано в тексті.

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Петро Порошенко на церемонії підписання Томосу

Петро Порошенко на церемонії підписання Томосу

скрін відеотрансляції

Також у документі зазначається: "Оскільки благочестива і Богом бережена земля України укріплена та звеличена вищим промислом і отримала свою повну політичну незалежність, державні та церковні керівники якої вже майже тридцять років гаряче просять її церковного самоврядування і пліч-о-пліч із народом і співзвучно з давніми його проханнями... одностайно визначаємо і проголошуємо, щоб вся Православна Церква, яка перебуває в межах політично сформованої і повністю незалежної держави Україна... була відтепер канонічно автокефальною".

Порошенко отримав особистий Томос від Константинополя: у чому суть

twitter.com/andrii_sybiha

Порошенко отримав особистий Томос від Константинополя: у чому суть

twitter.com/andrii_sybiha

Порошенко отримав особистий Томос від Константинополя: у чому суть

twitter.com/andrii_sybiha

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Російській православній церкві гнівно відреагували на надання Православній церкві України Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Петро Порошенко
Теги
Томосєдина церкваКонстантинопольський патріархат
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Крым Андрей
Крым Андрей
А суть в том, что т.н. президент Украины откровенно срать хотел на конституцию этого государства. И даже нисколько не стесняется это откровенно демонстрировать. Радует одно - мой Крым теперь не имеет к укродурке никакого отношения. Как подумаешь, что и мы тоже могли бы быть участниками этого дурдома, аж страшно.
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Онлайн Камера
Онлайн Камера
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
ОБОЗ, конечно, заголовки пишет от фонаря, но и комменты москалей как всегда демонстрируют их желчь и тупость.
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