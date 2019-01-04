Порошенко назвав улюблені фільми 2018 року: топ від президента

Президент України Петро Порошенко розповів про кращі фільми, які він подивився у 2018 році.

Відповідний пост з'явився на офіційній сторінці глави держави в Instagram. При цьому Порошенко зазначив, що у нього не було багато часу, який він міг присвятити кінострічкам.

"Хочу відзначити документальний фільм датського режисера "Віддалений гавкіт собак", який увійшов у shortlist "Оскара", — картину про наш Донбас, про війну, яка вона є. Про дитяче життя на кордоні між затишком рідного дому й артилерійськими обстрілами. "Віддалений гавкіт собак" — важливе кіно про Україну, яке вразило весь світ", — написав президент.

ukrinform.ua

"Українські режисери в цьому році теж можуть похвалитися якісними і патріотичними стрічками. Ми продовжимо відроджувати наше кіно, і я впевнений, на український кінематограф чекає яскраве майбутнє!" — підсумував він.

Відзначимо, у список рекомендацій президента потрапили також фільми: "Дике поле", "Черкаси", "Крути 1918 року", "Донбас", "Пригоди S Миколая", "Позивний "Бандерас".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко показав, якими книгами надихався в 2018 році, а також розповів, яку музику слухає.