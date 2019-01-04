Порошенко назвав улюблені фільми 2018 року: топ від президента

Президент України Петро Порошенко розповів про кращі фільми, які він подивився у 2018 році.
Відповідний пост з'явився на офіційній сторінці глави держави в Instagram. При цьому Порошенко зазначив, що у нього не було багато часу, який він міг присвятити кінострічкам.
"Хочу відзначити документальний фільм датського режисера "Віддалений гавкіт собак", який увійшов у shortlist "Оскара", — картину про наш Донбас, про війну, яка вона є. Про дитяче життя на кордоні між затишком рідного дому й артилерійськими обстрілами. "Віддалений гавкіт собак" — важливе кіно про Україну, яке вразило весь світ", — написав президент.
ukrinform.ua
"Українські режисери в цьому році теж можуть похвалитися якісними і патріотичними стрічками. Ми продовжимо відроджувати наше кіно, і я впевнений, на український кінематограф чекає яскраве майбутнє!" — підсумував він.
Відзначимо, у список рекомендацій президента потрапили також фільми: "Дике поле", "Черкаси", "Крути 1918 року", "Донбас", "Пригоди S Миколая", "Позивний "Бандерас".
Цього року в мене НЕ Було много годині на переглядання кіно, но кілька картин українських та іноземних режісерів все ж удалось подивитись, и я Із задоволений рекомендую їх вам. Хочу відзначіті документальний фільм данський режисера "Віддаленій гавкіт собак", Який увійшов в shortlist "Оскару", – картину про наш Донбас, про війну Якою вона є. Про дитяче життя, На межі между затишку рідного дому та артілерійськімі обстріламі. "Віддаленій гавкіт собак" – важліве кіно про Україну, Пожалуйста враз весь світ. Українські режисери цього року теж могут похізуватіся якіснімі та патріотічнімі стрічкамі. Ми продовжімо відроджуваті наше кіно і я впевнений, на український кінематограф чекає яскраве майбутнє!
Як писав OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко показав, якими книгами надихався в 2018 році, а також розповів, яку музику слухає.