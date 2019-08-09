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"Пора вивчити!" Безсмертний жорстко відповів Зеленському про мову

1.4т Читати матеріал російською

Представник України в Тристоронній контактній групі у Мінську Роман Безсмертний категорично виступив проти ініціативи президента Володимира Зеленського зменшити україномовні квоти на радіо і телебаченні.

В інтерв'ю телеканалу ATR він зазначив, що за майже 30 років незалежності України всім слід було вивчити державну мову і визнати, що вона буде панівною (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У 1989 році був ухвалений закон про мови УРСР, яким було передбачено за 25 років перейти на 100% у всіх сферах на українську мову. Скільки років пройшло? Вже 30! Скільки років треба, щоб зрозуміти, що треба вивчити. Людям давали час, шанс – будь ласка. На сьогоднішній день роки минули. Скільки треба ще вдаритися в штангу, щоб зрозуміти – є українська держава?" – обурився Безсмертний.

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Роман Безсмертний

Роман Безсмертний

Скріншот відео

Він також висловив упевненість, що будь-яка людина, який працює на державній службі або в держустановах зобов'язана володіти українською мовою, і це не повинно бути предметом для дискусій.

"Скільки років треба? 30 років – це півтора покоління. 20 років – це політично зріле покоління. Скоро буде вже друге покоління, яке змінює український політикум. І за цей час не зрозуміти, що держава тільки тоді може забезпечити свій суверенітет, коли вона ідентифікується за мовою, – ну, це треба бути "геніальним", – резюмував Безсмертний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська журналістка Яніна Соколова заявила, що президенту України Володимиру Зеленському слід усвідомити, що причиною війни на Донбасі стала не заборона російської мови в регіоні.

Також вона говорила про готовність стати персональним репетитором української мови для глави держави.

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Теми
Квоти на українську музику Закон про мови
Особи
Роман Безсмертний Володимир Зеленський
Місце
Україна
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