Популярний український курорт заполонили гігантські медузи: відеофакт

Пляжі Азовського моря наприкінці серпня-початку вересня заполонили тисячі медуз.

У Бердянську через сильні припливи і шторми морських мешканців виносило прямо на берег. Контакт навіть з мертвою медузою вельми болючий. На одному з пляжів Бердянська відпочивальники побачили справжнього монстра, повідомляє "Наше місто".

В оксамитовий сезон пляжі Бердянська все ще повні відпочивальників. Тисячі курортників насолоджуються останніми теплими днями. Але слизькі морські мешканці теж нікуди не поділися. Метрова медуза плавала прямо поруч з відпочивальниками, її зняли на відео очевидці.

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Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Facebook Богдани Чернявської

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапили показові фото з анексованого Росією Криму з порожніми пляжами в розпал "оксамитового сезону".

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