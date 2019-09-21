Популярний український курорт заполонили гігантські медузи: відеофакт

Пляжі Азовського моря наприкінці серпня-початку вересня заполонили тисячі медуз.
У Бердянську через сильні припливи і шторми морських мешканців виносило прямо на берег. Контакт навіть з мертвою медузою вельми болючий. На одному з пляжів Бердянська відпочивальники побачили справжнього монстра, повідомляє "Наше місто".
В оксамитовий сезон пляжі Бердянська все ще повні відпочивальників. Тисячі курортників насолоджуються останніми теплими днями. Але слизькі морські мешканці теж нікуди не поділися. Метрова медуза плавала прямо поруч з відпочивальниками, її зняли на відео очевидці.
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Facebook Богдани Чернявської
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапили показові фото з анексованого Росією Криму з порожніми пляжами в розпал "оксамитового сезону".
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