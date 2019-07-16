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Популярний лоукостер влаштував колапс в аеропорту Барселони: деталі скандалу

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Популярний в Україні лоукостер SkyUp втрапив у новий скандал через серйозну затримку рейсу в аеропорту Барселони (Іспанія).

Туристам, які поверталися додому з відпустки, довелося нудитися в черзі цілих вісім годин, розповіла клієнтка компанії Анна Фіонік на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Авіакомпанії SkyUp Airlines не знадобиться Баришівський суд і "нечесна конкуренція". Перевізник знищить себе сам, ставленням до пасажирів. Якось сподівалася на краще і вірилося в те, що постійні трабли в авіакомпанії нас не торкнуться. Торкнулися. Виїжджаючи о п'ятій ранку в аеропорт Барселони, дізналися, що рейс переносять на п'ять годин. При цьому час реєстрації на рейс залишився відповідно до початкового часу вильоту – 8.45 ранку. Тобто – залишитися і ще поспати, оскільки виліт перенесли, не варіант. Зареєструватися і поїхати гуляти в Барселону – теж ні. Від руки – вперше таке бачу, фото є – на посадковому талоні написали орієнтовний час вильоту 13.00 за місцевим часом", – розповідає жінка.

За її словами, реєстрували пасажирів дуже повільно і довго. Тому люди, яким довелося встати о четвертій ранку, були змушені півтори години знемагати в черзі. Багато з них були з маленькими дітьми.

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"За підсумком виявилося, що після реєстрації (так, до речі, онлайн-реєстрації у найбільш національного у світі лоукосту немає, тільки через стійку і чергу) часу на поїздку в місто не залишалося. Дві години на дорогу туди-назад, з огляду на затори – сенсу не було. Адже ми всі ще вірили, що вилетимо до Києва о першій годині дня (наївні). Один з найнеприємніших моментів – відсутність інформації. Тільки те, що накалякали в посадковому талоні. На всіх табло весь день наш рейс значився з часом вильоту 8.45 і припискою – зверніться до свого перевізника. Персонал аеропорту налаштований до пасажирів SkyUp з явним роздратуванням", – згадує пасажирка рейсу.

Табло з часом вильоту рейсу SkyUp

Табло з часом вильоту рейсу SkyUp

Facebook Анни Фіонік

Фіонік додала, що посадка була заявлена на 12.20, але в підсумку біля гейту людям довелося юрмитися ще півтори години (отже, час вильоту 13.00 став автоматично неактуальним). Але і на цьому випробування українських туристів не закінчилися. Коли вони нарешті потрапили на борт, дві години сиділи в наглухо закритому "Боїнгу" в очікуванні злету. В кінцевому підсумку це сталося тільки о 16.00, а в Києві борт сів тільки о 20.05. Таким чином, людям довелося пронидіти в чергах і невіданні майже вісім годин.

"У месенджері представництво компанії у Facebook мені відповіло, що затримка пов'язана з "операційною причиною". У літаку стюардеси сказали, що вони не знають, що це означає. На борту пілот оголосив, що затримка пов'язана з якоюсь ротацією – знову ж, до чого тут ми?! Потім сказав, що з "роботою аеропорту Барселони". Потім, вже коли нудилися в очікуванні виїзду на злітку, сказав, що ще 15 хвилиночок, потім ще годинку – у зв'язку з лісовими пожежами в Європі. Мовляв, всі чекають, і ніхто не злітає", – пише обурена пасажирка.

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Пояснення авіакомпанії

Пояснення авіакомпанії

Facebook Анни Фіонік

Разом з тим, зазначила вона, в цей час люди знімали на відео, як один за одним злітають літаки різних авіакомпаній, в тому числі – Барселона-Київ Ryanair. Рейс перевірили за програмою авіарадар і виявилося, що він прилетів раніше, ніж SkyUp.

"За майже вісім годин очікування нас пригостили склянкою кави та сумнівною засохлою булкою. Про ціни на їжу і напої в європейському аеропорту писати не буду. На борту харчування платне, і то зголоднілі співгромадяни розмели те, що було, ще до зльету. Але справа не в грошах, звичайно, а в зіпсованому останньому дні подорожі та виснажливих годинах очікування після того, як поспав всього кілька годин. Ми навіть оцінили крісла в терміналах в Борисполі, без підлікотників, на яких можна зручно бомжувати, а тут навіть нема де прилягти", – підсумувала жінка, зазначивши, що нікому не порадить літати цим лоукостом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше Баришівський суд Київської області ухвалив рішення про призупинення дії ліцензії українського лоукостера SkyUp. У відповідь представники авіакомпанії заявили, що відповідне рішення суду не може бути юридичним документом в розумінні правової демократичної європейської держави.

  • Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Баришівський суд Київської області не мав права позбавляти ліцензії SkyUp, оскільки це не в його компетенції.

  • У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив розібратися з ситуацією.

  • Пізніше з'ясувалося, що мешканка міста Баришівка Оксана Пасенко, яка вказана в якості позивача у постанові Баришівського районного суду, який призупинив ліцензію авіакомпанії SkyUp Airlines на перевезення пасажирів, не має до цієї компанії ніякого відношення.

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Місце
Україна
Тег
SkyUp
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