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Помстилися за перехід у ПЦУ: священики РПЦ влаштували сутичку під храмом

3.7тЧитати матеріал російською

У селі Сестрятин Радивилівського району Рівненської області священики РПЦ заблокували храм, парафіяни якого ухвалили рішення перейти в Православну церкву України.

Вранці 10 священнослужителів разом із ще двома десятками невідомих приїхали і влаштували під дверима молитву, передають "Рівненські новини".

При цьому, на місці події спостерігалися провокації і штовханина, проте правоохоронці, які прибули в храм, втручатися не стали.

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Свято-Миколаївська церква в Сестрятині

Свято-Миколаївська церква в Сестрятині

ФотоПланета

Відзначимо, в лютому Свято-Миколаївська громада села Сестрятин вирішила перейти в ПЦУ. 9 березня парафіяни новоствореної церкви провели в храмі службу українською мовою, відразу після чого його закрили.

Повідомляється, що деякі жителі Сестрятина залишилися під будівлею, оскільки запідозрили провокацію з боку опонентів із сусідніх сіл.

Помстилися за перехід у ПЦУ: священики РПЦ влаштували сутичку під храмом

Скріншот з відео

Помстилися за перехід у ПЦУ: священики РПЦ влаштували сутичку під храмом

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Закарпатті представники РПЦ напали на священика Православної церкви України.

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Тема
Православна церква України
Місце
Україна
Теги
ПЦУРПЦ
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минин евген
минин евген
быдлячья РПЦя сдаёт последние позиции.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
ты зачем нацист в конце РПЦя написал "я" нацист?))))
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Секту бандер животных все прокляли))) в аду твари 9 кругов ада вам)))
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Лапоть Иван
Лапоть Иван
Попы гундяевской секты беснуются)))
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