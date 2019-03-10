Помстилися за перехід у ПЦУ: священики РПЦ влаштували сутичку під храмом

У селі Сестрятин Радивилівського району Рівненської області священики РПЦ заблокували храм, парафіяни якого ухвалили рішення перейти в Православну церкву України.

Вранці 10 священнослужителів разом із ще двома десятками невідомих приїхали і влаштували під дверима молитву, передають "Рівненські новини".

При цьому, на місці події спостерігалися провокації і штовханина, проте правоохоронці, які прибули в храм, втручатися не стали.

Свято-Миколаївська церква в Сестрятині ФотоПланета

Відзначимо, в лютому Свято-Миколаївська громада села Сестрятин вирішила перейти в ПЦУ. 9 березня парафіяни новоствореної церкви провели в храмі службу українською мовою, відразу після чого його закрили.

Повідомляється, що деякі жителі Сестрятина залишилися під будівлею, оскільки запідозрили провокацію з боку опонентів із сусідніх сіл.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Закарпатті представники РПЦ напали на священика Православної церкви України.

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