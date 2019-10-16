Помстилися за наших! ЗСУ дали жару терористам на Донбасі. Відео операції

Розвідники з 54-1 бригади Збройних сил України показали успішну бойову операцію проти терористів "Л/ДНР" на Донбасі.

Відповідне відео з'явилося на сторінці в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Під час нашого перебування в зоні проведення ООС на одній із ділянок російсько-української війни найманці РФ щодня здійснювали підступні обстріли позицій українських захисників. У зв'язку з чим деякі підрозділи Збройних сил України зазнали втрат. Після чого до справи приступили розвідники К-2", – сказано в повідомленні.

ЗСУ дали жару терористам на Донбасі Скріншот з відео

"Не з безпілотників, як зазвичай, а з вогневих позицій, щоб ви змогли відчути свою присутність поруч із нами в бою", – додали в 54-й бригаді.

Бойову операцію розвідники спланували разом із групами прикриття з інших підрозділів. За їх словами, відстань до позицій сепаратистів становила 273 метри.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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У ході ворожого обстрілу загинула військовослужбовиця Ярослава Никоненко, батько якої ніс службу в батальйоні "Айдар" і також був убитий терористами.

Військова була родом із Полтавської області і служила в охороні Генштабу ЗСУ.

Мережа з гіркотою сприйняла новину про смерть Никоненко.

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