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16 жовтня • оновлено в 19:01
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Помстилися за наших! ЗСУ дали жару терористам на Донбасі. Відео операції

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Розвідники з 54-1 бригади Збройних сил України показали успішну бойову операцію проти терористів "Л/ДНР" на Донбасі.

Відповідне відео з'явилося на сторінці в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Під час нашого перебування в зоні проведення ООС на одній із ділянок російсько-української війни найманці РФ щодня здійснювали підступні обстріли позицій українських захисників. У зв'язку з чим деякі підрозділи Збройних сил України зазнали втрат. Після чого до справи приступили розвідники К-2", – сказано в повідомленні.

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ЗСУ дали жару терористам на Донбасі

ЗСУ дали жару терористам на Донбасі

Скріншот з відео

"Не з безпілотників, як зазвичай, а з вогневих позицій, щоб ви змогли відчути свою присутність поруч із нами в бою", – додали в 54-й бригаді.

Бойову операцію розвідники спланували разом із групами прикриття з інших підрозділів. За їх словами, відстань до позицій сепаратистів становила 273 метри.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Донбас Новини Донбасу
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Это ж надо !!! Такую боевую операцию спланировали ... Просто оболдеть как всё грамотно ... и разведчики, и группы прикрытия ... Вот еще бы результат, а то одна пальба не понятно куда ...
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Putin Serjio
Putin Serjio
Дали жару... Ржал полчаса
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