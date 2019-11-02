Помста скривджених жінок? Психолог знайшов причину раку Заворотнюк

Психолог Дардо Кусто завив, що проблеми зі здоров'ям у актриси Анастасії Заворотнюк почалися через стрес, який спровокували недоброзичливці.

Про це повідомляє видання "Комсомольская правда". За його словами, "Анастасія зіткнулася з заздрістю та зрадами"

Анастасія Заворотнюк youtube.com

"Ситуація у Насті була в наступному. Зіткнулася вона і з заздрістю, і з зрадами. Але якщо якийсь час не вирішувати цю ситуацію з психологом (або іншим фахівцем), то душевний біль йде зі свідомості в підсвідомість, потім в несвідоме. Так от якщо це не лікувати, то механізми захисту не можуть довго тримати цей витіснений конфлікт. І він проявляється у вигляді тривоги, хронічної втоми, а далі в дуже серйозних хворобах", – заявив він.

При цьому він підкреслив, що у Заворотнюк було багато недоброзичливців, конфліктів. В результаті вона "багато років носила невисловлену образу", зазначив Кусто.

"Було дуже багато жінок, які просто-напросто її не любили. Настя не вирішувала це питання. Ось такий тип характеру буває у людей, коли вони тримають все в собі. Це погано. Якщо непроговорена образа і біль довго накопичується, то призводить в тому числі до психосоматичних захворювань. Це може проявитися у вигляді тиску, шкірних хвороб. Не випадково ж медики кажуть: всі хвороби від нервів", – описав він суть проблеми.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що у російської актриси Анастасії Заворотнюк є шанс на порятунок від раку головного мозку.

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