''Помолитеся біля огорожі''': кримчан не пускають до храму на Святвечір

У анексованому Криму поскаржилися на те, що жителів Севастополя не пускають до храму на різдвяне богослужіння.

Йдеться про Володимирський кафедральний собор, який знаходиться на території Херсонеса, повідомляє "Говорить Москва".

Біля входу зібралося понад 100 людей, але охоронці заявили, що їм не давали команди пускати віруючих до храму до півночі. Людям запропонували помолитися біля огорожі, дивлячись на собор.

Володимирський кафедральний собор в Херсонесі Крим.Реаліі

Сьогодні у православних Святвечір. Традиційно в цей день віруючі збираються в церквах і готуються до зустрічі Різдва.

Собор побудований в місці, яке вважається одним з тих, де в 987 році міг бути хрещений київський князь Володимир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, митрополит Київський і всієї України Епіфаній під час привітання українців з Різдвом зазначив, що вірить в те, що в наступному році Україна поверне Крим і окуповані території.