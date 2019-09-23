"Помирай, черга ще не підійшла": в Криму забили на сполох через катастрофу з медициною

В анексованому Криму люди не можуть потрапити в державні лікарні, оскільки черга триває тижнями, а то й місяцями.

Про це місцеві жителі пишуть у соцмережі. Відповідні скріншоти з сімферопольського пабліка опублікувала блогер RoksolanaToday&Крим25% (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, один із жителів Сімферополя поскаржився на повне свавілля в 7-ї міській лікарні – там записатися на прийом можна лише в певні дні з 8:00 до 8:30. Найближча дата – через кілька тижнів.

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Чоловік також показав журнал своїх дзвінків – отримати відповідь у лікарні він намагався 100 разів, але безуспішно.

Інші користувачі підтримали дискусію, розповівши про особистий досвід лікування.

"Запис до терапевта: є через 2 тижні віконце, а потім ще днів через 50 можна буде потрапити до ендокринолога", – написала кримчанка Іра Нешева.

"Свавілля повне у всіх лікарнях. Коротше, хоч помирай – а твоя черга ще не підійшла", – додала Юлія Барсукевич.

Сімферополь

Хроніки звичайного Капцов медицини гаванню pic.twitter.com/7nDzqdiryx - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) September 23, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі поскаржилися, що в Лівадійській лікарні в окупованому Криму немає тонометрів і грошей на їх купівлю.

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