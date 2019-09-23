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23 вересня • оновлено в 18:28
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"Помирай, черга ще не підійшла": в Криму забили на сполох через катастрофу з медициною

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В анексованому Криму люди не можуть потрапити в державні лікарні, оскільки черга триває тижнями, а то й місяцями.

Про це місцеві жителі пишуть у соцмережі. Відповідні скріншоти з сімферопольського пабліка опублікувала блогер RoksolanaToday&Крим25% (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, один із жителів Сімферополя поскаржився на повне свавілля в 7-ї міській лікарні – там записатися на прийом можна лише в певні дні з 8:00 до 8:30. Найближча дата – через кілька тижнів.

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У Криму поскаржилися на медицину за Росії

У Криму поскаржилися на медицину за Росії

Чоловік також показав журнал своїх дзвінків – отримати відповідь у лікарні він намагався 100 разів, але безуспішно.

Інші користувачі підтримали дискусію, розповівши про особистий досвід лікування.

"Запис до терапевта: є через 2 тижні віконце, а потім ще днів через 50 можна буде потрапити до ендокринолога", – написала кримчанка Іра Нешева.

"Свавілля повне у всіх лікарнях. Коротше, хоч помирайа твоя черга ще не підійшла", – додала Юлія Барсукевич.

"Помирай, черга ще не підійшла": в Криму забили на сполох через катастрофу з медициною
"Помирай, черга ще не підійшла": в Криму забили на сполох через катастрофу з медициною

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі поскаржилися, що в Лівадійській лікарні в окупованому Криму немає тонометрів і грошей на їх купівлю.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Чушь какая то. Все записи к врачам узкой специализации идут через терапевта, нравится это или нет. Не нравится ДМС в любой понравившейся клиники.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Вы фсе врети пхаххахахаххахахааааа
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Poroshenko Petro, да ,не обращай внимание это у него после кори осложнения!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Себостьян Прейро, Ага, прохрюкало животное после мед. реформ Доктора Смерть на Украине
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