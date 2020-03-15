Померла відома 23-річна волонтерка Яна Рудоміно: мережа сумує

У суботу, 14 березня, померла українська зоозахисниця і волонтерка 23-річна Яна Рудоміно, яка хворіла на рак.
Про це повідомив у Facebook блогер Влад Антонов (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
"Вона довго боролася, в Ізраїлі і Києві, але хвороба виявилася сильнішою. Приносимо співчуття родичам і друзям Яни. Світла пам'ять", – написав він.
Дівчина померла після тривалої боротьби з рідкісним і важким онкологічним захворюванням назофарингеальною карциномою (рак носоглотки).
Facebook Oksy Oksy
Facebook Oksy Oksy
Facebook Oksy Oksy
Як розповідала засновниця Благодійного фонду "Маленькі серця" Юлія Петренко в мережі, за всю історію людства було зафіксовано всього лише 4 людини з таким захворюванням, як у Рудоміно.
Дівчина лікувалася від агресивної форми раку в Києві і в Ізраїлі в клініці "Ассута", проходила хіміотерапію та променеву терапію.
Facebook Фаміла Джамала
Facebook Фаміла Джамала
Facebook Фаміла Джамала
Facebook Фаміла Джамала
Яна активно займалася захистом тварин. Волонтерку згадують як дуже чуйну і добру людину. Дівчина також працювала моделлю.
Facebook Lena Oliynyk
Знайомих Яни шокувала трагедія, в мережі залишили безліч фото і теплих слів на згадку про волонтерку.
Facebook Вікторії Файнштейн
Facebook Вікторії Файнштейн
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україну сколихнула смерть 21-річної поетеси з Бучі Інеллі Огневой.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!