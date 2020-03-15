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15 березня • оновлено в 09:45
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Померла відома 23-річна волонтерка Яна Рудоміно: мережа сумує

41.7т
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У суботу, 14 березня, померла українська зоозахисниця і волонтерка 23-річна Яна Рудоміно, яка хворіла на рак.

Про це повідомив у Facebook блогер Влад Антонов (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Вона довго боролася, в Ізраїлі і Києві, але хвороба виявилася сильнішою. Приносимо співчуття родичам і друзям Яни. Світла пам'ять", – написав він.

Дівчина померла після тривалої боротьби з рідкісним і важким онкологічним захворюванням назофарингеальною карциномою (рак носоглотки).

Померла відома 23-річна волонтерка Яна Рудоміно: мережа сумує

Facebook Oksy Oksy

Померла відома 23-річна волонтерка Яна Рудоміно: мережа сумує

Facebook Oksy Oksy

Померла відома 23-річна волонтерка Яна Рудоміно: мережа сумує

Facebook Oksy Oksy

Як розповідала засновниця Благодійного фонду "Маленькі серця" Юлія Петренко в мережі, за всю історію людства було зафіксовано всього лише 4 людини з таким захворюванням, як у Рудоміно.

Дівчина лікувалася від агресивної форми раку в Києві і в Ізраїлі в клініці "Ассута", проходила хіміотерапію та променеву терапію.

Померла відома 23-річна волонтерка Яна Рудоміно: мережа сумує

Facebook Фаміла Джамала

Померла відома 23-річна волонтерка Яна Рудоміно: мережа сумує

Facebook Фаміла Джамала

Померла відома 23-річна волонтерка Яна Рудоміно: мережа сумує

Facebook Фаміла Джамала

Померла відома 23-річна волонтерка Яна Рудоміно: мережа сумує

Facebook Фаміла Джамала

Яна активно займалася захистом тварин. Волонтерку згадують як дуже чуйну і добру людину. Дівчина також працювала моделлю.

Померла відома 23-річна волонтерка Яна Рудоміно: мережа сумує

Facebook Lena Oliynyk

Знайомих Яни шокувала трагедія, в мережі залишили безліч фото і теплих слів на згадку про волонтерку.

Померла відома 23-річна волонтерка Яна Рудоміно: мережа сумує

Facebook Вікторії Файнштейн

Померла відома 23-річна волонтерка Яна Рудоміно: мережа сумує

Facebook Вікторії Файнштейн

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україну сколихнула смерть 21-річної поетеси з Бучі Інеллі Огневой.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
волонтерство
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