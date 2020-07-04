У віці 67 років помер єпископ Української Євангельської церкви, голова Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій Василь Райчинець.

Про це в Facebook повідомив глава ПЦУ, митрополит Епіфаній.

"З глибоким сумом сьогодні (4 липня. – Ред.) дізнався про те, що завершилося земне життя й відійшов у вічність старший єпископ Української Євангельської церкви Василь Федорович Райчинець, який останні пів року також був черговим головою у Всеукраїнській Раді церков і релігійних організацій", – йдеться в повідомленні.

Помер голова Всеукраїнської ради церков Facebook \ Митрополит Епіфаній

Василь Райчинець народився 19 жовтня 1952 року в селі Поляна Закарпатської області в багатодітній родині проповідника. З 1970 по 1971 роки проходив службу в лавах Радянської Армії. У 1983 році здобув богословську освіту, закінчивши московську семінарію, паралельно отримавши освіту.

У 1987 році був обраний Церквою християн віри євангельської України села Поляна на пасторське служіння, а в 1990 році став заступником старшого пресвітера Союзу. У 1994 році він був обраний старшим пресвітером Закарпатського об'єднання церков при Союзі ВЦХЕВ.

У 1995 році на черговому з'їзді Союзу ВЦХЕВ Василь Райчинців був обраний старшим єпископом Союзу.

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