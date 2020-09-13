Помер глава "Свободи" Миколаївщини, який отримав постріл у голову

У суботу, 12 вересня, в лікарні Миколаєва помер лідер обласної організації ВО "Свобода" Демид Губський, якого в липні знайшли вдома з простреленою головою.

Як повідомив у Facebook його брат Володимир Губський, організм Демида не витримав довгої боротьби.

"Спасибі всім, хто весь цей час допомагав, молився, вірив. Час і місце прощання повідомлю, коли буде відомо", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня Демида Губського госпіталізували в Миколаєві з вогнепальним пораненням голови.

За версією слідства, увечері чоловік разом з цивільною дружиною і друзями відпочивали в розважальному закладі, після чого вони повернулися додому. Вдома потерпілий вирішив розібрати пістолет.

"Як розповідає жінка, вона почула постріл і побачила, що її чоловік впав. Після чого викликала брата потерпілого, і разом вони звернулися за допомогою до медиків", – йдеться в повідомленні поліції.

За фактом інциденту правоохоронці відкрили справу за ст.128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

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