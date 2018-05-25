Полювання на активіста: скільки разів намагалися вбити Стерненка

25 травня на відомого одеського активіста, екс-главу обласного відділення "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка скоєно черговий напад. Цього разу активісту вдалося нейтралізувати одного з нападників і поранити іншого. Сам Стерненко з порізом руки доставлений в одеську лікарню, де був прооперований. Зараз його життю нічого не загрожує.

Це вже не перший факт нападу на активіста з початку 2018 року, OBOZREVATEL згадав відомі випадки.

Трохи фактів з біографії Стерненко

Народився Сергій Стерненко 20 березня 1995 у селі Садове Білгород-Дністровського району Одеської області.

Навчався в "Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу". Після початку Майдану в 2013 році, Сергій перестав приділяти увагу навчанню, через що був виключений. Однак в 2015 році Стерненко відновився на останній курс і в 2016 році отримав диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю "Правознавство".

Сергій Стерненко

Зараз є студентом Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

У 2013 році, у віці 18 років, був активним учасником євромайдан в рідній Одесі, пізніше навіть став його лідером. Брав участь в революційних подіях в Києві, зокрема в протистояннях на вул. Грушевського 18-20 лютого 2014 року.

У березні 2014 очолив відділення "Правого Сектора" в Одесі. Був безпосереднім учасником і організатором закриття "наливайок" і "наркоточок", один із засновників "сміттєвої люстрації", зокрема, народного депутата Нестора Шуфрича. Брав участь в протистояннях 2 травня 2014 в Одесі, коли підпалили Будинок профспілок.

У вересні 2015 на Сергія відкрили справу за підозрою у викраденні людини, і посадили в СІЗО з можливістю виходу під заставу в розмірі 60 тис. грн. гроші за активіста надав Геннадій Корбан. Потерпілий у справі про викрадення жодного разу не з'явився в суд, тому розгляд справи за станом на 2018 рік не завершений.

У лютому 2017 Стерненко склав повноваження і покинув "Правий Сектор".

У 2017 році по відношенню до Стерненко відкрито друге кримінальне провадження - за підозрою в організації масових заворушень - йдеться про сутичку з поліцією у Літнього Театру в центрі Одеси. Тоді постраждало кілька поліцейських.

24 листопада Одеська Приморський районний суд обрав активісту запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави в розмірі 600 тис. грн. суму застави вніс голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов, але апеляційний суд заставу скасував, прийнявши рішення про особисте зобов'язання.

У квітні 2018 року Стерненко разом з однодумцями створив громадську організацію "Небайдужі".

Три нападу за 4 місяці

З початку 2018 року на громадського активіста нападали вже тричі. Так, 7 лютого біля будинку Стерненко на нього накинувся невідомий, в внаслідок нападу у нього зафіксували різану рану стегна, струс, садна і забиття. За його словами, це була "помста за його активну громадську позицію з боку мера Одеси Труханова".

А вже 1 травня в Стеренко стріляли. Напад стався біля будинку активіста на вулиці Сегедской. За його словами, в нього стріляли з пістолета травматичної дії. Постріл прийшовся в область шиї, а під час затримання підозрюваний стріляв по свідків інциденту. Дівчина активіста висловила впевненість в тому, що зловмисник цілився точно в Стеренко.

Тоді поліція затримала двох підозрюваних в нападі і відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

24 травня, так само біля будинку одеського активіста, на нього напали з ножем двоє невідомих. Стерненко став оборонятися і завдав нападнику удар ножем в живіт, нападник помер на місці НП. Другому нападнику з пораненнями вдалося сховатися. Однак пізніше його затримала поліція.

Сам Стерненко також був поранений і доставлений в одеську лікарню, його прооперували, зараз його життю нічого не загрожує.

За вказаним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 115 - замах на умисне вбивство, ч.1 ст. 115 - умисне вбивство та ч.1. ст.122 - умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Пізніше прес-секретар Нацполіціі Ярослав Тракало заявив, що відкрите раніше виробництво за статтею "умисне вбивство" можуть перекваліфікувати або закрити. Також можуть перекваліфікувати і виробництво по ч. 1 ст. 15 (замах на злочин) і ч. 1 ст. 122 КК (умисне середньої тяжкості ушкодження).

Він запевнив, що "розслідування буде проведено відкрито і прозоро".