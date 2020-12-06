У Польщі показали докази українців про злочини окупантів на Донбасі

Польська посадовиця – віцемаршалок Сейму Малгожата Госєвська розпочала публікацію циклу відеофільмів зі свідченнями постраждалих від дій російських окупантів на Донбасі або їхніх рідних.

Про це повідомляє кореспондент "Укрінформу". Відеоролики оприлюднені в її власному Youtube-каналі, записи здійснено за підтримки посольства Польщі в Україні (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, вже доступні для перегляду українською мовою з польськими субтитрами свідчення ексдиректора коледжу при Донецькій академії автотранспорту Валерія Недосєкіна. Чоловік понад рік перебував у полоні бойовиків нібито за співпрацю з українськими спецслужбами.

Також оприлюднено відеосвідчення Ізабели Пєх. Її мати – Олена Пєх – з 2018 року перебуває у катівнях бойовиків "ДНР". Жінку засудили на 13 років, звинувативши нібито в шпигунстві на користь України.

Госєвська у 2014 році активно підтримала Революцію Гідності, тривалий час перебувала серед протестувальників у Києві.

У 2016 році передала до Міжнародного кримінального суду в Гаазі доповідь про злочини окупантів на Донбасі, скоєні у 2014 році. Документ було складено на основі понад 60 інтерв'ю з полоненими.

У них постраждалі повідомили про злочини, до яких мали відношення росіяни, зокрема – про позбавлення волі, фізичні та психологічні тортури та вбивства.

Війна на Донбасі розпочалася у 2014 році відразу після окупації Криму Росією. Бойові дії тривають між Збройними силами України, проросійськими бойовиками та армією Російської Федерації.

Росія офіційно не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі попри численні факти та докази.

Переговори про врегулювання конфлікту тривають у Тристоронній контактній групі в Мінську між Україною, Росією та ОБСЄ за присутності так званих "Л/ДНР".

Також питання досягнення миру на сході нашої країни розглядається в нормандському форматі за участі України, Франції, Німеччини та Росії.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що "Стратегія холодної деокупації", яка містить у собі кілька складових, може стати альтернативою Мінським домовленостям.

Про це розповів народний депутат 9-го скликання, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, відомий журналіст Сергій Рахманін в інтерв'ю OBOZREVATEL. На його думку, одна із цих складових – це вплив на Росію через західних партнерів.