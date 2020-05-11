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11 травня • оновлено в 16:47
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Польща опинилася на межі катастрофи без українських заробітчан

3.2т
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Польща може опинитися у вкрай скрутному становищі через залежність від трудових мігрантів із України. Адже більшість цього року у зв’язку з пандемією коронавірусу не зможуть приїхати туди на сезонні заробітки.

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Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів глава польської Асоціації переробників фруктів і овочів, власник одного із найбільших польських переробних підприємств (Real SA) Анджей Гайовнічек.

"Польща є величезним виробником продуктів харчування, одним із найбільших у Європі. Скажімо, ми найбільше в ЄС вирощуємо печериць тощо. Тож якщо працівники з України не приїдуть, це буде катастрофа. Те, що буде вирощено в полях, пропаде, оскільки не буде кому збирати", – заявив він.

Польща опинилася на межі катастрофи без українських заробітчан

За словами поляка, у його країні нині назріла потреба у "сотнях тисяч" сезонних працівниках із України.

Якщо ж, додав він, через тижні у зв’язку з пандемією COVID-19 вони не зможуть приїхати до Польщі на початок сезону збору полуниці, то це може призвести навіть до протестів польських аграріїв.

Зазначається, що нині в сусідній країні перебуває до мільйона українців. Водночас із середини березня звідти додому повернулися понад 180 тис. громадян України. Уряд Польщі навіть автоматично продовжив українцям термін дії віз і права перебування за безвізовим режимом на період пандемії коронавірусу і 30 днів після нього.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Польща
Теги
робота Ukrajinci v Polsku заробітчани
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западенский рогуль
западенский рогуль
найманці,бвтраки,черное дерево.
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Новиков Алекс
Новиков Алекс
поскольку некому будет собирать-а я думал что ранок рабов давно в прошлом
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Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
А что ж сами ? Ручки не оттуда растут ? Попросите у Германии помощь или у Франции, вы же союз, пусть и евро.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Средства у нас есть. У нас ума не хватает., зачем им делать грязную работу?
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Економіка Особисті фінанси

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