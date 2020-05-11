Польща опинилася на межі катастрофи без українських заробітчан

Польща може опинитися у вкрай скрутному становищі через залежність від трудових мігрантів із України. Адже більшість цього року у зв’язку з пандемією коронавірусу не зможуть приїхати туди на сезонні заробітки.

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Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів глава польської Асоціації переробників фруктів і овочів, власник одного із найбільших польських переробних підприємств (Real SA) Анджей Гайовнічек.

"Польща є величезним виробником продуктів харчування, одним із найбільших у Європі. Скажімо, ми найбільше в ЄС вирощуємо печериць тощо. Тож якщо працівники з України не приїдуть, це буде катастрофа. Те, що буде вирощено в полях, пропаде, оскільки не буде кому збирати", – заявив він.

За словами поляка, у його країні нині назріла потреба у "сотнях тисяч" сезонних працівниках із України.

Якщо ж, додав він, через тижні у зв’язку з пандемією COVID-19 вони не зможуть приїхати до Польщі на початок сезону збору полуниці, то це може призвести навіть до протестів польських аграріїв.

Зазначається, що нині в сусідній країні перебуває до мільйона українців. Водночас із середини березня звідти додому повернулися понад 180 тис. громадян України. Уряд Польщі навіть автоматично продовжив українцям термін дії віз і права перебування за безвізовим режимом на період пандемії коронавірусу і 30 днів після нього.

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Консульські установи Польщі в Україні з понеділка, 4 травня, відновили видавання робочих віз.

У Польщі визнали, що без українських заробітчан економіка країни не змогла б так динамічно зростати, як це було протягом останніх років. Там чекають повернення на роботу тисяч громадян України.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" отримала замовлення на чартерні рейси для доставки українських заробітчан до країн Європи.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон, якщо країна, куди вони їдуть, надасть їм контракт на роботу хоча б на три місяці.

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