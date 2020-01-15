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15 січня • оновлено в 13:58
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Гліб Іванов

Затримано ще одного підозрюваного в убивстві Окуєвої: OBOZREVATEL дізнався резонансні подробиці

10.9т
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Правоохоронці затримали ще одну людину з групи осіб, причетних до вбивства активістки та лейтенантки поліції Аміни Окуєвої та замаху на життя Адама Осмаєва. Підозрюваного звати Андрій Кравченко.

Про це OBOZREVATEL повідомили в Національній поліції України. Підозрюваний у замаху є членом тієї ж злочинної групи, яку в поліції пов'язують з вбивствами топ-менеджера фірми "Капарол" Павла Зможного (його розстріляли в 2016-му в селі Крушинка під Києвом) і начальника відділу реклами Київського метрополітену Павла Миленького, якого зарізали в січні 2019 у селі Святопетровское Київської області.

"Чоловіка, якого ми затримали зараз, вже заарештовували у вересні 2019. По вбивству Аміни Окуевой проведено ряд експертиз. І ми чітко розуміємо, що ця людина могла бути причетна до її загибелі", – розповіли в поліції.

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Це не перший злочин підозрюваного, в 2014-му він уже потрапляв у поле зору правоохоронців. "Тоді не території області був убитий ножем підприємець. Справа не була резонансною, але по ньому проходив наш затриманий", – пояснив співрозмовник.

Андрій Кравченко

Андрій Кравченко

Соцмережи

Затримання підозрюваного

Затримання підозрюваного

12 січня затримали групу осіб, які, за даними правоохоронців, є кілерами і могли вбити Окуєву. За даними журналістів, одним із затриманих є раніше не судимий українець Ігор Редькін.

Аміна Окуєва

Аміна Окуєва

Затриманий організатор убивства Аміни Окуєвої входив до складу злочинного угруповання з семи осіб.

Як повідомляється у Національної поліції України, всі вони обґрунтовано підозрюються в серії тяжких злочинів, зокрема вбивств. Це підтвердив глава відомства Ігор Клименко. За його словами, частину з них викрили раніше, а 12 січня оперативники Нацполіції спільно з колегами поліції Київської області, із залученням спецназу КОРД під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали організатора вбивства Окуєвої.

Клименко також підтвердив, що ДНК затриманого збіглося з ДНК на залишеній на місці вбивства Окуєвої зброї. Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії та перевіряють причетність затриманих до скоєння інших злочинів.

Також відомо, шо Редькін був бізнес-партнером нинішнього народного депутата від "Слуги народу" Юрія Арістова. Він був серед співзасновників двох компаній, які створювалися за моєї участі для будівництва ресторану, – ТОВ "Голден-Фіш" та ТОВ "Блек-Шрімп".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Вбивство Аміни Окуєвої
Особа
Аміна Окуєва
Місце
Україна
Тег
вбивство
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
А где же следы кремля, о которых блеел обо3, года 4, о каждом убийстве, что происходили на Украине?
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Хомяков Николай
Хомяков Николай
Вилами по воді писано. Після розслідування вбивства Шеремета, вже в правду, не віриш. Бо аваковська брехня вже дістала.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Эх, Аминушка Аминушка!!!! Царство тебе Небесное!!!!
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