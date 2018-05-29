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Поліція не розуміє: в Словаччині загинула українська студентка

1.8тЧитати новину російською

У Словаччині при загадкових обставинах загинула студентка з України.

За попередніми даними, дівчина випала з балкона 8-го поверху в одному з гуртожитків в Прешові, передає "Апостроф".

Трагедія сталася 28 травня близько 21:20. На місці події працювали рятувальники.

tvnoviny.sk

В даний час співробітники правоохоронних органів встановлюють всі подробиці інциденту. Відомо, що одногрупники загиблої так і не змогли пояснити поліції, що там сталося.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня в Києві в ДТП загинула жінка.

Місце
Словаччина
Об'єкти
смертьполіція
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