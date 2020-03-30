Українських туристів триматимуть в літаках до останнього – поліція

Силовики не застосовуватимуть силу до 26 туристів, які залишилися на борту двох літаків, що повернулися в Бориспіль рано-вранці 30 березня. Всі ці особи відмовилися проходити обсервацію.

Водночас у поліції уточнили, що іншого виходу в людей немає і їх продовжать утримувати в літаках. Детальніше про ситуацію OBOZREVATEL розповіла головна спеціалістка відділу комунікації поліції Київської області Віталія Горохольська.

"Деякі покинули літак, в салоні залишилося 26 осіб. Поліція вживає усіх заходів щодо забезпечення громадського порядку, але ми туди не втручаємося, а з людьми працюють інші підрозділи. Вони проводять роз'яснювальну роботу – урядом вжито заходів щодо обсервації. І ми повинні донести до свідомості громадян, що заходи обов'язкові. Але поліція не вдається до жодних дій, нікого не витягує з салону", – підкреслила Горохольська.

Пасажири, які відмовилися від обсервації

У Державній прикордонній службі також зазначили, що інших варіантів, окрім обсервації, у пасажирів немає.

"З людьми ми розмовляли, їм пояснили необхідність таких заходів. Як бачимо, велика частина все ж погодилася. Сподіваюся, що й решта українців прислухаються до наших доводів і добровільно вирушать на обсервацію", – підкреслив речник відомства Андрій Демченко.

Всього до країни спецрейсом із Балі через Доху (Катар) повернулися 350 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В аеропорту "Бориспіль" увечері 29 березня приземлився борт з українцями з В'єтнаму, які відмовилися від обсервації. Після того як українці вийшли з літака, вони влаштували сутички з поліцією, намагаючись покинути територію аеропорту.

Понад 100 українських туристів, які прилетіли з Балі, налаштовані сидіти в літаку доти, доки топчиновники не дозволять їм вирушити додому. Примусової обсервації через пандемію коронавірусу пасажири не хочуть.

Готель "Козацький" опечатали, а туристів завели через чорний хід. Українці вже показали перші кадри з готелю – в кранах тече іржава вода та не можна приносити свою їжу.

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