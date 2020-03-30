Головна Новини
30 березня • оновлено в 13:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Українських туристів триматимуть в літаках до останнього – поліція

1.2т
Читати матеріал російською

Силовики не застосовуватимуть силу до 26 туристів, які залишилися на борту двох літаків, що повернулися в Бориспіль рано-вранці 30 березня. Всі ці особи відмовилися проходити обсервацію.

Водночас у поліції уточнили, що іншого виходу в людей немає і їх продовжать утримувати в літаках. Детальніше про ситуацію OBOZREVATEL розповіла головна спеціалістка відділу комунікації поліції Київської області Віталія Горохольська.

"Деякі покинули літак, в салоні залишилося 26 осіб. Поліція вживає усіх заходів щодо забезпечення громадського порядку, але ми туди не втручаємося, а з людьми працюють інші підрозділи. Вони проводять роз'яснювальну роботу – урядом вжито заходів щодо обсервації. І ми повинні донести до свідомості громадян, що заходи обов'язкові. Але поліція не вдається до жодних дій, нікого не витягує з салону", – підкреслила Горохольська.

Пасажири, які відмовилися від обсервації

Пасажири, які відмовилися від обсервації

У Державній прикордонній службі також зазначили, що інших варіантів, окрім обсервації, у пасажирів немає.

"З людьми ми розмовляли, їм пояснили необхідність таких заходів. Як бачимо, велика частина все ж погодилася. Сподіваюся, що й решта українців прислухаються до наших доводів і добровільно вирушать на обсервацію", – підкреслив речник відомства Андрій Демченко.

Всього до країни спецрейсом із Балі через Доху (Катар) повернулися 350 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги